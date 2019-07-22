Зеленская на выборах появилась в элегантном наряде

Новости шоу бизнеса: Елена Зеленская, которая является первой леди Украины, привлекла внимание своим внешним видом.

Вчера, 21 июля, украинцы снова голосовали на избирательных участках, однако на этот раз они выбирали партии, которые хотят видеть в Верховной Раде. Однако Елена Зеленская, которая является первой леди Украины, привлекла не меньше внимания, чем три месяца назад, на выборах президента. Так что же надела жена Владимира Зеленского для появления перед папарацци и публикой?

Сразу после того, как муж Елены Зеленской был избран президентом Украины, она создала личную страницу в Instagram, где часто показывает фотоотчеты с мероприятий и места, которые посещает.

В день парламентских выборов первая леди, по традиции, опубликовала фото с избирательного участка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вибір зроблено #Україна #Ukraine Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 21 Июл 2019 в 4:36 PDT

Рядом с ней стоял ее муж, а в ее руках был бюллетень, который она опускала в специальный ящик. Ее волосы были, как обычно, естественно уложены на правую сторону, образ дополняли любимые солнцезащитные очки. Однако наибольшее внимание привлек наряд первой леди Украины. На ней был синий комбинезон, который состоял из широких кюлотов, рукава до локтя и аккуратное V-образное декольте. Стоит отметить, что в этом самом наряде Елена Зеленская посещала культурные достопримечательности Парижа во время официального визита во Францию.