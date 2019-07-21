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Ирина Шейк стала звездой обложки испанского Vogue

Ирина Шейк стала звездой обложки испанского Vogue
20:52 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк приняла участие в пикантной фотосессии для испанского издания журнала Vogue.

В своем Instagram-микроблоге супермодель представила несколько снимков, где запечатлена в черных капроновых колготках и нижнем белье.

На фотографиях для испанского глянца знаменитость позировала в соблазнительной позе – раскинув стройные ноги, лежа в лимузине. Кроме нижнего белья и колгот, на Шейк была накинута "байкерская" черная куртка.

Модель подписала представленные фото: "Суббота…", видимо, намекая на возможность расслабиться в уик-энд, что она и продемонстрировала на кадрах.

 
 
 
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@voguespain by @luigiandiango

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Пикантные снимки Шейк из фотосессии для Vogue вызвали восторг у поклонников. Фолловеры восхитились идеальной фигурой модели, родившей в мае 2017 года дочь Лею.

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Некоторые фанаты отметили, что Брэдли Купер много потерял, разорвав отношения с такой красавицей, и теперь "пусть локти кусает!

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Модель, Vogue, Ирина Шейк, Знаменитости, Звезды.
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