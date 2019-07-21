Ирина Шейк стала звездой обложки испанского Vogue

Новости шоу бизнеса: Ирина Шейк приняла участие в пикантной фотосессии для испанского издания журнала Vogue.

В своем Instagram-микроблоге супермодель представила несколько снимков, где запечатлена в черных капроновых колготках и нижнем белье.

На фотографиях для испанского глянца знаменитость позировала в соблазнительной позе – раскинув стройные ноги, лежа в лимузине. Кроме нижнего белья и колгот, на Шейк была накинута "байкерская" черная куртка.

Модель подписала представленные фото: "Суббота…", видимо, намекая на возможность расслабиться в уик-энд, что она и продемонстрировала на кадрах.

Переглянути цей допис в Instagram @voguespain by @luigiandiango Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 19 Лип 2019 р. о 1:17 PDT

Пикантные снимки Шейк из фотосессии для Vogue вызвали восторг у поклонников. Фолловеры восхитились идеальной фигурой модели, родившей в мае 2017 года дочь Лею.

Некоторые фанаты отметили, что Брэдли Купер много потерял, разорвав отношения с такой красавицей, и теперь "пусть локти кусает!