Ирина Шейк стала звездой обложки испанского Vogue

В своем Instagram-микроблоге супермодель представила несколько снимков, где запечатлена в черных капроновых колготках и нижнем белье.
На фотографиях для испанского глянца знаменитость позировала в соблазнительной позе – раскинув стройные ноги, лежа в лимузине. Кроме нижнего белья и колгот, на Шейк была накинута "байкерская" черная куртка.
Модель подписала представленные фото: "Суббота…", видимо, намекая на возможность расслабиться в уик-энд, что она и продемонстрировала на кадрах.
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Пикантные снимки Шейк из фотосессии для Vogue вызвали восторг у поклонников. Фолловеры восхитились идеальной фигурой модели, родившей в мае 2017 года дочь Лею.
Некоторые фанаты отметили, что Брэдли Купер много потерял, разорвав отношения с такой красавицей, и теперь "пусть локти кусает!