Алессандра Амбросио снялась в новой фотосессии для обложки глянца

Новости шоу бизнеса: Новыми сексуальными снимками Алессандра Амбросио поделилась на своей странице в Instagram.

Обнажить тело для 38-летней бразильской супермодели Алессандры Амбросио – задача чуть ли не из самых простых. Ее идеальная фигура и бронзово-шоколадка загар позволяет ей это делать.

Вполне вероятно, что бразильская топ-модель публиковала фотографии, лежа на пляже, ведь несколько часов перед тем она делилась снимками на берегу моря в купальном костюме.

Звезда подиумов порадовала поклонников сразу двумя обложками, каждая из которых потрясающе красива по-своему, ведь на каждой из них она обнажила тело, которое ни разу не постеснялась показать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram "The Fifth Season" VOGUE GREECE Out soon Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 21 Июл 2019 в 5:20 PDT

Пиджаки большого размера, под которым нет никакой другой одежды – тренд последних нескольких сезонов. Поэтому команда греческого Vogue решила поддержать хорошую традицию и для августовского выпуска сняла в таком же образе бразильскую знаменитость.

Что интересно, для обложки журнала Алессандре Амбросио пришлось не только раздеться, но и изменить имидж. Перед камерой фотографа она позировала со значительно более темными волосами, которые были заметно короче, чем ее натуральные.