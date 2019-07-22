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Алессандра Амбросио снялась в новой фотосессии для обложки глянца

Алессандра Амбросио снялась в новой фотосессии для обложки глянца
11:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новыми сексуальными снимками Алессандра Амбросио поделилась на своей странице в Instagram.

Обнажить тело для 38-летней бразильской супермодели Алессандры Амбросио – задача чуть ли не из самых простых. Ее идеальная фигура и бронзово-шоколадка загар позволяет ей это делать. 

Вполне вероятно, что бразильская топ-модель публиковала фотографии, лежа на пляже, ведь несколько часов перед тем она делилась снимками на берегу моря в купальном костюме.

Звезда подиумов порадовала поклонников сразу двумя обложками, каждая из которых потрясающе красива по-своему, ведь на каждой из них она обнажила тело, которое ни разу не постеснялась показать. 

 
 
 
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"The Fifth Season" VOGUE GREECE Out soon

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Ирина Шейк стала звездой обложки испанского Vogue

Пиджаки большого размера, под которым нет никакой другой одежды – тренд последних нескольких сезонов. Поэтому команда греческого Vogue решила поддержать хорошую традицию и для августовского выпуска сняла в таком же образе бразильскую знаменитость.

Что интересно, для обложки журнала Алессандре Амбросио пришлось не только раздеться, но и изменить имидж. Перед камерой фотографа она позировала со значительно более темными волосами, которые были заметно короче, чем ее натуральные.

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Модель, Фотосессия, Алессандра Амбросио, Знаменитость, супермодель.
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