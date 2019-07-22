Алессандра Амбросио снялась в новой фотосессии для обложки глянца

Обнажить тело для 38-летней бразильской супермодели Алессандры Амбросио – задача чуть ли не из самых простых. Ее идеальная фигура и бронзово-шоколадка загар позволяет ей это делать.
Вполне вероятно, что бразильская топ-модель публиковала фотографии, лежа на пляже, ведь несколько часов перед тем она делилась снимками на берегу моря в купальном костюме.
Звезда подиумов порадовала поклонников сразу двумя обложками, каждая из которых потрясающе красива по-своему, ведь на каждой из них она обнажила тело, которое ни разу не постеснялась показать.
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Пиджаки большого размера, под которым нет никакой другой одежды – тренд последних нескольких сезонов. Поэтому команда греческого Vogue решила поддержать хорошую традицию и для августовского выпуска сняла в таком же образе бразильскую знаменитость.
Что интересно, для обложки журнала Алессандре Амбросио пришлось не только раздеться, но и изменить имидж. Перед камерой фотографа она позировала со значительно более темными волосами, которые были заметно короче, чем ее натуральные.