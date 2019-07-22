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Тайра Бэнкс рассказала о соперничестве с Наоми Кэмпбелл

Тайра Бэнкс рассказала о соперничестве с Наоми Кэмпбелл
11:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Тайра Бэнкс рассказала, что думает по поводу своих непростых отношений с "Черной пантерой".

В середине 90-х Наоми Кэмпбелл была единственной темнокожей топ-моделью, поэтому неудивительно, что появление в модельном бизнесе Тайры Бэнкс заставило Кэмпбелл занервничать. Оберегая свой пьедестал, Наоми всячески старалась подпортить жизнь молодой американке, что привело к многолетней вражде между конкурирующими красавицами.

По ее словам, "соперничество" ― это неправильное слово, характеризующее их. "У нас не было соперничества, оно возможно только тогда, когда люди равны, но не в том случае, когда один доминирует над другим", ― объясняет Тайра.

"Наоми была супермоделью, а я просто новенькой девочкой, изучавшей моду по журналам и севшей в самолет до Парижа. Первое время мне приходилось очень тяжело, после показа я шла домой и рыдала, потому что женщина, на которую я хотела быть похожей, делала все, чтобы я поскорее ушла", ― вспоминает создательница знаменитого реалити-шоу "Топ-модель по-американски".

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Бэнкс призналась, что в силу юного возраста не понимала, почему Кэмпбелл так ужасно себя вела. Но теперь, поставив себя на место Наоми, она представила, каково было ее коллеге, когда все вокруг кричали: "Наоми, берегись. Эта черная девушка займет твое место".

Добавим, что в 2005 году Тайра пригласила Наоми на свое ток-шоу, где супермодели подробно обсудили свое соперничество и публично помирились.

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Знаменитости, Наоми Кэмпбелл, Модели, Тайра Бенкс.
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