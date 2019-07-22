Кортни Кокс похвасталась фигурой в бикини: видео

Новости шоу бизнеса: Актриса не упускает возможности показать свое подтянутое тело, к слову, похвастаться действительно есть чем.

Кортни Кокс ― одна из тех женщин, которых совершенно не портит зрелый возраст. В свои 55 звезда "Друзей" выглядит даже лучше, чем 20 лет назад.

Кортни Кокс опубликовала короткое видео, в котором отдала дань уважения своей подруге ― певице Мисси Эллиотт. "О, теперь я наконец-то получила то, о чем пела Мисси, только для этого мне понадобилось 10 лет", ― написала актриса. Она процитировала слова из песни Эллиотт Work out с довольно фривольным текстом: "Я опущу свою штучку, раздвину и разверну".

Видео проигрывается в обратном порядке ― Кортни выпрыгивает из бассейна в бикини, демонстрируя стройную фигуру, затем она надевает халатик, хватает с подноса лимонад и завершает образ стильными авиаторами в золотой оправе.

Новый пост в Instagram сильно контрастирует с предыдущим. Пару дней назад Кортни Кокс приняла участие во флешмобе, охватившем социальные сети по всему миру, и с помощью специального приложения состарила себя. На снимке "старушка" Кокс, чье лицо испещрено морщинами, завязала на голове два озорных хвостика. "Кажется, мне не очень идет такая прическа", ― посмеялась над своим перевоплощением актриса.