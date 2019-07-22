Идеальный пляжный наряд: Эльза Хоск в стильном платье в горох на отдыхе

На новых снимках 30-летняя модель показала отличный образ для прогулки по берегу моря.
Фото шведской модели Эльзы Хоск появились на ее странице в Instagram. Вполне вероятно, что блондинка публиковала их, не подозревая, что они станут трендом, а ее поклонницы захотят обязательно повторить ее образ во время своего отдыха.
Поскольку июль – идеальная пора для отпусков и поездок на море, то те, кто готовятся к отдыху ищут не только купальные костюмы, но и другие наряды для похода на пляж, к примеру. Эльза Хоск показала один из таких образов.
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magic place, magical day @revolve #revolvesummer (watch my stories to see the sun go down and to see this dress move)
На свежих фото она позировала на берегу моря, стоя босиком на песке. На ней было легкое шелковое платье коричневого цвета в белый горох, который стал настоящим трендом летнего сезона. О горячем сезоне также напоминал разрез от бедра и глубокое V-образное декольте.