Идеальный пляжный наряд: Эльза Хоск в стильном платье в горох на отдыхе

Новости шоу бизнеса: Известная блондинка Эльза Хоск умеет отлично представлять не только соблазнительные купальники или комплекты белья.

На новых снимках 30-летняя модель показала отличный образ для прогулки по берегу моря.

Фото шведской модели Эльзы Хоск появились на ее странице в Instagram. Вполне вероятно, что блондинка публиковала их, не подозревая, что они станут трендом, а ее поклонницы захотят обязательно повторить ее образ во время своего отдыха.

Поскольку июль – идеальная пора для отпусков и поездок на море, то те, кто готовятся к отдыху ищут не только купальные костюмы, но и другие наряды для похода на пляж, к примеру. Эльза Хоск показала один из таких образов.

На свежих фото она позировала на берегу моря, стоя босиком на песке. На ней было легкое шелковое платье коричневого цвета в белый горох, который стал настоящим трендом летнего сезона. О горячем сезоне также напоминал разрез от бедра и глубокое V-образное декольте.