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Идеальный пляжный наряд: Эльза Хоск в стильном платье в горох на отдыхе

Идеальный пляжный наряд: Эльза Хоск в стильном платье в горох на отдыхе
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известная блондинка Эльза Хоск умеет отлично представлять не только соблазнительные купальники или комплекты белья.

На новых снимках 30-летняя модель показала отличный образ для прогулки по берегу моря.

Фото шведской модели Эльзы Хоск появились на ее странице в Instagram. Вполне вероятно, что блондинка публиковала их, не подозревая, что они станут трендом, а ее поклонницы захотят обязательно повторить ее образ во время своего отдыха.

Поскольку июль – идеальная пора для отпусков и поездок на море, то те, кто готовятся к отдыху ищут не только купальные костюмы, но и другие наряды для похода на пляж, к примеру. Эльза Хоск показала один из таких образов.

 
 
 
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magic place, magical day @revolve #revolvesummer (watch my stories to see the sun go down and to see this dress move)

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Супермодель Эльза Хоск показала фото с пляжного отдыха

На свежих фото она позировала на берегу моря, стоя босиком на песке. На ней было легкое шелковое платье коричневого цвета в белый горох, который стал настоящим трендом летнего сезона. О горячем сезоне также напоминал разрез от бедра и глубокое V-образное декольте.

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Модель, Стиль, Образ, Эльза Хоск, Шведская модель.
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