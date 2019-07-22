Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла
Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла
Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный культурный проект
Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный культурный проект

Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки

Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки
21:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как проводят каникулы в Майами вместе с детьми.

44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория показали, как вместе с ними занимались рыболовством и как развлекались в аквапарке.

Короткие Insta-Stories с летнего отдыха Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео можно заметить, что вместе со звездными родителями отдыхают 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер. Вероятно, старший сын Бруклин решил остаться в Лондоне вместе со своей девушкой Ханой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

So much fun with the kids at Tidal Cove... MIAMI BABY

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Знаменитое семейство отдыхало в местном аквапарке, катаясь на водных горках, а также отдыхали на небольшой моторной лодке, занимаясь рыболовством. Также они посетили знаменитый стейк-хаус, где вкусно пообедали. Несколько снимков с активного отдыха сын Виктории и Дэвида Круз обнародовал на своей странице в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Дэвид Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
03 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
04 Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля
05 Гороскоп на сегодня, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки
Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь