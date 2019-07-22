Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки

Новости шоу бизнеса: Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как проводят каникулы в Майами вместе с детьми.

44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория показали, как вместе с ними занимались рыболовством и как развлекались в аквапарке.

Короткие Insta-Stories с летнего отдыха Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео можно заметить, что вместе со звездными родителями отдыхают 16-летний Ромео, 14-летний Круз и 8-летняя Харпер. Вероятно, старший сын Бруклин решил остаться в Лондоне вместе со своей девушкой Ханой.

Знаменитое семейство отдыхало в местном аквапарке, катаясь на водных горках, а также отдыхали на небольшой моторной лодке, занимаясь рыболовством. Также они посетили знаменитый стейк-хаус, где вкусно пообедали. Несколько снимков с активного отдыха сын Виктории и Дэвида Круз обнародовал на своей странице в Instagram.