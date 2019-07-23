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Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов
Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов

Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов

Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов
11:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Зажигательная мамочка решила не засиживаться в декретном отпуске и 22 июля вернулась на работу в театр.

Прошел всего месяц после того, как Сергей и Снежана Бабкины в третий раз стали родителями.

Неожиданной новостью Снежана Бабкина поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам артистки, она сыграла одну из главных ролей спектакля DRACULA. В заметке актриса не скрывала, что переживает, ведь на сцене ей приходится выполнять немало пластических движений, а после беременности это дается довольно сложно.

"Мой первый спектакль DRACULA после родов и наш последний DRACULA в этом сезоне... Немножко страшно! Кто видел спектакль, тот поймет. Очень много пластики. Смогу ли? Буду стараться", – поделилась Снежана Бабкина. 

 
 
 
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Сегодня мой первый спектакль DRACULA после родов и наш последний DRACULA в этом сезоне. Играла я последний раз на 8ом месяце беременности. Может быть и дальше бы играла, только прятаться с пузом за гробом не получалось и сцену «секс втроём» тоже неудобненько было «исполнять» Ушла на заслуженный отпуск А сегодня, спустя месяц, выхожу Немного стрёмно мне! кто видел спектакль, тот поймёт. Очень много пластики. Смогу ли? Буду стараться. Потом расскажу вам как всё прошло. А кто будет, до встречи! Коляска @babyhit_ukraine #babyhitua #бебихит #inglesina #aptica #inglesinaaptica #инглезина #inglesinaколяска #снежанабабкина #харьков #love #СБ #дом #dracula @theatre_beautiful_flowers #театрпрекрасныецветы

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Кроме этого, жена известного певца добавила, что даже на 8 месяце беременности играла в этой постановке. Когда же скрывать округлый живот Снежане Бабкиной было сложно, тогда звезда решила временно покинуть сцену. 

Жена Сергея Бабкина родила: романтический сюрприз в честь рождения сына (Видео)

Играла я последний раз на 8 месяце беременности. Возможно, и дальше бы играла, только прятаться с животом за гробом не удавалось и сцену "секс втроем" тоже неудобно было "выполнять". Поэтому и ушла в заслуженный отпуск, – с юмором добавила она.

К записи Снежана добавила фото, на котором предстала в будничном наряде и с коляской. Вероятно, автором снимка был Сергей Бабкин, который присматривал за маленьким Елисеем, когда звездная мама играла в спектакле.

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Знаменитости, Актриса, Сцена, Снежана Бабкина, Выступление на сцене.
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