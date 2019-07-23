Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов

Новости шоу бизнеса: Зажигательная мамочка решила не засиживаться в декретном отпуске и 22 июля вернулась на работу в театр.

Прошел всего месяц после того, как Сергей и Снежана Бабкины в третий раз стали родителями.

Неожиданной новостью Снежана Бабкина поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам артистки, она сыграла одну из главных ролей спектакля DRACULA. В заметке актриса не скрывала, что переживает, ведь на сцене ей приходится выполнять немало пластических движений, а после беременности это дается довольно сложно.

"Мой первый спектакль DRACULA после родов и наш последний DRACULA в этом сезоне... Немножко страшно! Кто видел спектакль, тот поймет. Очень много пластики. Смогу ли? Буду стараться", – поделилась Снежана Бабкина.

Кроме этого, жена известного певца добавила, что даже на 8 месяце беременности играла в этой постановке. Когда же скрывать округлый живот Снежане Бабкиной было сложно, тогда звезда решила временно покинуть сцену.

Играла я последний раз на 8 месяце беременности. Возможно, и дальше бы играла, только прятаться с животом за гробом не удавалось и сцену "секс втроем" тоже неудобно было "выполнять". Поэтому и ушла в заслуженный отпуск, – с юмором добавила она.

К записи Снежана добавила фото, на котором предстала в будничном наряде и с коляской. Вероятно, автором снимка был Сергей Бабкин, который присматривал за маленьким Елисеем, когда звездная мама играла в спектакле.