Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
ЦИК в режиме непрерывного заседания начала принимать протоколы с мокрыми печатями
ЦИК в режиме непрерывного заседания начала принимать протоколы с мокрыми печатями
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном
Алена Шоптенко умилила поклонников снимком с мужем и сыном

Мелания Трамп в стильном платье посетила траурное мероприятие

Мелания Трамп в стильном платье посетила траурное мероприятие
14:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22 июля она сопровождала главу Белого дома на чествовании памяти судьи Джона Пола Стивенса.

Первая леди США Мелания Трамп любит участвовать в официальных и благотворительных мероприятиях, не избегая при этом траурных событий. 

Скорбное мероприятие состоялось в Верховном суде Вашингтона. Там прошло чествование памяти 99-летнего Джона Пола Стивенса, который умер 16 июля.

Дональд и Мелания Трамп решили почтить служителя Фемиды, засветившись на траурном событии. Президентская чета не нарушила этикета, поэтому предстала перед камерами в темном костюме. В частности, первая леди Мелания выбрала черное платье с кожаной вставкой, которая подчеркнула ее стройную фигуру, и любимые туфли-лодочки. А вот Дональд Трамп предпочел темно-синий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Great to have Prime Minister @ImranKhan.PTI of Pakistan at the @WhiteHouse today!

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)  

Мелания Трамп пришла на официальную встречу в черном брючном костюме

Мы помним удивительную жизнь и плодотворную работу судьи Джона Пола Стивенса. Мы с президентом отдали ему дань в Большом зале Верховного суда. Мы молимся за него и выражаем соболезнования его семье, – поделилась Мелания Трамп.

На этом день президента и первой леди не завершился. Уже через несколько часов Дональд и Мелания Трамп с улыбками встречали премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Официальная встреча состоялась в знаменитом Овальном кабинете Белого дома. Вероятно, у супругов не было возможности сменить наряд, поэтому к чиновнику Дональд и Мелания вышли в таких же образах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Знаменитости, Первая леди США, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе
04 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Стало известно, почему нужно начинать утро со стакана воды натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
В Украине 23-24 июля грозовые дожди: температура упадет до +23°
В Украине 23-24 июля грозовые дожди: температура упадет до +23°
Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени
Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь