Мелания Трамп в стильном платье посетила траурное мероприятие

Новости шоу бизнеса: 22 июля она сопровождала главу Белого дома на чествовании памяти судьи Джона Пола Стивенса.

Первая леди США Мелания Трамп любит участвовать в официальных и благотворительных мероприятиях, не избегая при этом траурных событий.

Скорбное мероприятие состоялось в Верховном суде Вашингтона. Там прошло чествование памяти 99-летнего Джона Пола Стивенса, который умер 16 июля.

Дональд и Мелания Трамп решили почтить служителя Фемиды, засветившись на траурном событии. Президентская чета не нарушила этикета, поэтому предстала перед камерами в темном костюме. В частности, первая леди Мелания выбрала черное платье с кожаной вставкой, которая подчеркнула ее стройную фигуру, и любимые туфли-лодочки. А вот Дональд Трамп предпочел темно-синий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком.

Мы помним удивительную жизнь и плодотворную работу судьи Джона Пола Стивенса. Мы с президентом отдали ему дань в Большом зале Верховного суда. Мы молимся за него и выражаем соболезнования его семье, – поделилась Мелания Трамп.

На этом день президента и первой леди не завершился. Уже через несколько часов Дональд и Мелания Трамп с улыбками встречали премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Официальная встреча состоялась в знаменитом Овальном кабинете Белого дома. Вероятно, у супругов не было возможности сменить наряд, поэтому к чиновнику Дональд и Мелания вышли в таких же образах.