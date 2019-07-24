Популярная телеведущая показала лицо без макияжа

Новости шоу бизнеса: Маша рискнула опубликовать портретное фото без грамма косметики и с полотенцем на голове.

Маша ефросинина не только популярная телеведущая, но и успешный блогер, правда, в последнее время на ее страничке в Instagram новые фото и посты появляются не так часто, как раньше.

Поклонники начали беспокоиться: куда поропала звезда со своими рубриками советов и полезными пятиминутками? Оказалось, телеведущая просто очень занята, ведь на нее одним махом свалилась масса неотложных дел и обязанностей. Об этом она сообщила в Instagram.

Она подробно рассказала, чем занималась в последнние дни и пожаловалась на тотальную нехватку времени для соцсетей, а также новый неудачныйсезон любимого сериала.

"Нет свежих фото, нет времени на посты, поэтому селфи натур! Зато есть вернувшийся с моря сын-ураган (Боже, храни его бабушку!). есть сорванный в Кривом Роге голос и больное горло! И еще нераспакованный чемодан, так как завтра Одесса! К чему это все? К тому, что третий сезон "Рассказ служанки" - унылое растянутое г..но!" - эмоционально высказалась ведущая.