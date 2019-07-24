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Популярная украинская певица похвасталась невероятными умениями младшей дочери

Популярная украинская певица похвасталась невероятными умениями младшей дочери
11:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: В этот раз знаменитость опубликовала весьма необычные снимки, на которых младшая дочь показывает различные трюки на лошади.

Оля Полякова часто делится на странице в Instagram подробностями работы, отдыха и семейной жизни. Нередки там и фотографии детей звезды — 14-летней Маши и 7-летней Алисы. 

"По-моему, у меня растет цирковая артистка)))) листай!", — подписала серию фотографий Оля Полякова.

Сложно с ней не согласиться — такие акробатические трюки требуют немало умений, тем более если речь идет о семилетней девочке. 

 
 
 
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По-моему у меня растёт цирковая артистка)))) листай!

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Подписчики согласились с артисткой, о чем и сообщили в комментариях: " Алиска, молодец! Красоточка", "Умница, бесстрашная девочка", "Вот это смелость! Горжусь", " Зато коня на скаку остановит без вопросов!", "Талантливая, вся в маму! На гастроли с собой берите".

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Певица, Знаменитость, Оля Полякова, популярная украинская певица, трюк на лошади.
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