Популярная украинская певица похвасталась невероятными умениями младшей дочери

Новости шоу бизнеса: В этот раз знаменитость опубликовала весьма необычные снимки, на которых младшая дочь показывает различные трюки на лошади.

Оля Полякова часто делится на странице в Instagram подробностями работы, отдыха и семейной жизни. Нередки там и фотографии детей звезды — 14-летней Маши и 7-летней Алисы.

"По-моему, у меня растет цирковая артистка)))) листай!", — подписала серию фотографий Оля Полякова.

Сложно с ней не согласиться — такие акробатические трюки требуют немало умений, тем более если речь идет о семилетней девочке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram По-моему у меня растёт цирковая артистка)))) листай!

Подписчики согласились с артисткой, о чем и сообщили в комментариях: " Алиска, молодец! Красоточка", "Умница, бесстрашная девочка", "Вот это смелость! Горжусь", " Зато коня на скаку остановит без вопросов!", "Талантливая, вся в маму! На гастроли с собой берите".