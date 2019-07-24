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В сети подозревают, что Бритни Спирс не обручалась с Сэмом Асгари

В сети подозревают, что Бритни Спирс не обручалась с Сэмом Асгари
12:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По словам инсайдеров кольцо на безымянном пальце Спирс не более чем красивый аксессуар в дополнение к ожерелью и серьгам.

Вчера 37-летняя Бритни Спирс впервые дебютировала на красной дорожке вместе с 25-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Подобный шаг со стороны певицы многие восприняли как доказательство серьезности отношений влюбленных, а кольцо на безымянном пальце звезды и вовсе убедило всех, что она обручилась. Однако, по словам инсайдеров, все не совсем так.

После многих месяцев реабилитации и проблем со здоровьем появление Бритни на премьере фильма "Однажды в Голливуде" привлекло много внимания.

От фотографов, журналистов и поклонников не укрылось кольцо с бриллиантом на руке певицы, однако они явно поспешили с выводами о помолвке. 

Бритни Спирс с новым кавалером впервые вышла на красную дорожку

Однако это не значит, что помолвки не могло бы случиться, поскольку инсайдеры отзываются об Асгари очень хорошо.

"Он старается проводить с Бритни большинство своих выходных. Это хорошо на ней сказывается. Он часто водит ее на шопинг и в рестораны, делает то, что ей нравится. Он отличный парень, милый и заботливый, всегда готовый встать на ее защиту", — рассказал инсайдер.

Напомним, на протяжении всего года, пока Спирс лежала в психиатрической клинике, а позже приходила в себя и возвращалась в форму, Сэм был рядом с ней: забирал из клиники на праздники, сопровождал на прогулках и развлекал на отдыхе.

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Свадьба, Бритни Спирс, Помолвка, Кольцо, Обручальные кольца, Сэм Асгари.
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