В сети подозревают, что Бритни Спирс не обручалась с Сэмом Асгари

Новости шоу бизнеса: По словам инсайдеров кольцо на безымянном пальце Спирс не более чем красивый аксессуар в дополнение к ожерелью и серьгам.

Вчера 37-летняя Бритни Спирс впервые дебютировала на красной дорожке вместе с 25-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Подобный шаг со стороны певицы многие восприняли как доказательство серьезности отношений влюбленных, а кольцо на безымянном пальце звезды и вовсе убедило всех, что она обручилась. Однако, по словам инсайдеров, все не совсем так.

После многих месяцев реабилитации и проблем со здоровьем появление Бритни на премьере фильма "Однажды в Голливуде" привлекло много внимания.

От фотографов, журналистов и поклонников не укрылось кольцо с бриллиантом на руке певицы, однако они явно поспешили с выводами о помолвке.

Однако это не значит, что помолвки не могло бы случиться, поскольку инсайдеры отзываются об Асгари очень хорошо.

"Он старается проводить с Бритни большинство своих выходных. Это хорошо на ней сказывается. Он часто водит ее на шопинг и в рестораны, делает то, что ей нравится. Он отличный парень, милый и заботливый, всегда готовый встать на ее защиту", — рассказал инсайдер.

Напомним, на протяжении всего года, пока Спирс лежала в психиатрической клинике, а позже приходила в себя и возвращалась в форму, Сэм был рядом с ней: забирал из клиники на праздники, сопровождал на прогулках и развлекал на отдыхе.