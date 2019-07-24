Гайтана впервые рассказала о брачном контракте с мужем

Новости шоу бизнеса: Как утверждает Гайтана на своей официальной Instagram странице, брачный контракт нужен каждой паре.

Украинская певица Гайтана ошеломила поклонников неожиданным признанием. В сети артистка рассказала, что сразу после женитьбы на саунд-продюсере Алексе Смарте она подписала брачный договор.

Такая практика является обычной за рубежом, однако в Украине не имеет такой популярности.

Инициатором этой идеи в ее семье стал муж – Алекс Смарт. При этом решение саунд-продюсер принял не для того, чтобы уберечь свои сбережения, а чтобы показать на деле – он не стремится обмануть в то время известную и богатую Гайтану. Вероятно, подобные ситуации у артистки были, поэтому брачный контракт отнюдь не огорчил ее.

"Скажу вам по секрету! Брачный контракт нужен! Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачный договор. Впервые в жизни я услышала от мужчины, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви. Честно, я была очень счастлива! Ведь мой горький опыт научил меня, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши деньги и недвижимость", – пояснила Гайтана.