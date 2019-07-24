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Гайтана впервые рассказала о брачном контракте с мужем

Гайтана впервые рассказала о брачном контракте с мужем
15:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как утверждает Гайтана на своей официальной Instagram странице, брачный контракт нужен каждой паре.

Украинская певица Гайтана ошеломила поклонников неожиданным признанием. В сети артистка рассказала, что сразу после женитьбы на саунд-продюсере Алексе Смарте она подписала брачный договор.

Такая практика является обычной за рубежом, однако в Украине не имеет такой популярности.

Инициатором этой идеи в ее семье стал муж – Алекс Смарт. При этом решение саунд-продюсер принял не для того, чтобы уберечь свои сбережения, а чтобы показать на деле – он не стремится обмануть в то время известную и богатую Гайтану. Вероятно, подобные ситуации у артистки были, поэтому брачный контракт отнюдь не огорчил ее. 

 
 
 
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Скажу вам по секрету! Брачный контракт нужен!!! Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачное соглашение. Впервые в жизни я услышала от мужчины, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви. Честно, я была очень счастлива!!! Ведь мой горький опыт научил меня тому, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши финансы и недвижимость Дорогие мои, пусть на пути вашем будут искренние люди А вы за или против брачного соглашения? Подписали бы сами? #shoes @crocsukraine www.crocs.org.ua #гайтана #gaitana #crocs #lovemyshoes

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Певица Гайтана рассказала о своих прошлых комплексах

"Скажу вам по секрету! Брачный контракт нужен! Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачный договор. Впервые в жизни я услышала от мужчины, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви. Честно, я была очень счастлива! Ведь мой горький опыт научил меня, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши деньги и недвижимость", – пояснила Гайтана.

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Семья, Брак, Замужество, Знаменитости, Певица, Гайтана, Артистка, Брачный контракт, Певица Гайтана.
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