Наталья Могилевская показала нежное фото из Египта

Новости шоу бизнеса: На снимке артистка позирует на лестнице, опершись о перила.

Народная артистка Украины, популярная исполнительница Наталья Могилевская отправилась в отпуск в Египет. Певица решила отдохнуть на популярном курорте Шарм-эль-Шейх.

На странице в Instagram Наталья опубликовала несколько нежных фото, которые были сделаны на фоне отеля.

На свежих кадрах Наталья запечатлена в светлой кофте и юбке коричневого цвета. В описании к милым фото звезда призналась, что обожает закаты. Так же она попросила поклонников выбрать лучшее фото.

"Закаты... Они погружают в мысли и события прошлого дня и приближает к новому. Очень люблю это явление природы. Невероятная красота! Помогайте, не могу выбрать. Какое фото нравится больше? 1 или 2?", - написала Могилевская.

"Красотка", "Наташ, вы красивая, талантливая, наполненная всеми ценностями жизни женщина, восхищаюсь вами и вашим творчеством, деятельностью...", "Загадочная и классная", "Наташа прeкрасная", "Второе - более загадочное, тем и интереснее", "Мне понравилось второе фото. Вы на нем мила и загадочна", "Хорошие фото. Нежные", "Наташка ти супер!", "Везде супер вы просто богиня", - пишут в комментариях под фото.