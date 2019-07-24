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Актриса Сэльма Блэр заговорила о борьбе с неизлечимой болезнью

Актриса Сэльма Блэр заговорила о борьбе с неизлечимой болезнью
19:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость призналась, каково это – жить с болезнью и не знать, чего ожидать от своего тела.

Голливудская актриса Сельма Блэр, которая уже около года борется с неизлечимой болезнью – рассеянным склерозом, снялась в стильной фотосессии для глянца. Знаменитость призналась, каково это – жить с болезнью и не знать, чего ожидать от своего тела.

Как известно, после обнаружения неизлечимой болезни 47-летняя Сельма Блэр избегала публичных выходов и крайне редко появлялась даже в объективах папарацци. Однако на днях она согласилась на съемку для издания People и дала эксклюзивное интервью журналистам о своей болезни.

Рассеянный склероз – неизлечимая хроническая болезнь, которая поражает головной и спинной мозг и сопровождается нарушением памяти, приступами паники, слабостью в ногах и проблемами с координацией. Пока неизвестно, что становится причиной заболевания. Лечение рассеянного склероза может только замедлить его прогрессирование в организме.

По словам актрисы, она решила не скрывать правду о болезни от своего 8-летнего сына Артура и откровенно все рассказала. Мальчик видел, насколько тяжело протекает болезнь в Сельмы Блэр, однако до сих пор верит, что звезда выздоровеет.

"Ему пришлось много терпеть, он так много видел. Он видел, как я падала с лестницы или бежала в ванную комнату, когда мне было плохо. Но Артур старается не смотреть на мою болезнь с негативной точки зрения. Он говорит: "Мама не больна. Мама храбрая, она справится!" – поделилась Сельма Блэр.

Кроме этого, актриса добавила, что сын не стесняется ее и в восторге, когда она его забирает из школы. Сама же Сельма Блэр с легкостью объясняет детям, почему ей приходится ходить с палкой или передвигаться на специальном велосипеде. В то же время актриса не скрывает, что маленький Артур стал для нее мотиватором и спасителем от депрессии.

"Я живу ради сына, он для меня лучшая мотивация. Болезнь – не трагедия, я говорю себе: "Ты будешь жить так, чтобы быть примером для себя и своего сына",– пояснила она.

Болезнь не заставила звезду отказаться от общения и игр со своим сыном Артуром. Голливудская знаменитость призналась, что теперь имеет еще больше времени на развлечения с потомком.

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"Во время игры я даже не пытаюсь уклониться от мяча, так как это может быть очень опасно. Возможно, в будущем, конечно, я смогу, но сейчас я просто пытаюсь попасть мячом в сына, а потом он бросает его мне, как настоящий рыцарь. А потом я снова целюсь в него, и он думает, что это потрясающе. Мне весело, и он рад этому", – призналась Сельма Блэр.

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Болезнь, Актриса, Знаменитость, Сельма Блэр.
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