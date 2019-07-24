"It’s your party, Jennifer": трогательное поздравление Джей Ло от Алекса Родригеса

И пока миллионы фанатов не могут поверить, что такой красивой, спортивной и яркой женщине прошло уже полвека, жених Алекс подарил Дженнифер Лопес лучшие слова поздравлений.
Трогательный видеоролик 43-летний Алекс Родригес опубликовал на своей странице в Instagram. Там он поблагодарил ее за счастливую жизнь, за новую семью и любовь, которую она дарит ему каждый день.
"Привет, именинница! С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем. Ты лучшая партнерша, лучшая дочь, лучшая мать. Твои дети любят тебя, твои поклонники любят тебя, я очень люблю тебя. Давай сделаем этот праздник незабываемым",– обратился к своей возлюбленной Алекс.
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It’s your party, Jennifer! Thank you for inviting all of us to share this special day with you.
В видеоролике можно увидеть кадры с концертов звезды из их домашнего архива и путешествий.