"It’s your party, Jennifer": трогательное поздравление Джей Ло от Алекса Родригеса

Новости шоу бизнеса: Знаменитой американской певице и актрисе исполнилось 50 лет.

И пока миллионы фанатов не могут поверить, что такой красивой, спортивной и яркой женщине прошло уже полвека, жених Алекс подарил Дженнифер Лопес лучшие слова поздравлений.

Трогательный видеоролик 43-летний Алекс Родригес опубликовал на своей странице в Instagram. Там он поблагодарил ее за счастливую жизнь, за новую семью и любовь, которую она дарит ему каждый день.

"Привет, именинница! С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем. Ты лучшая партнерша, лучшая дочь, лучшая мать. Твои дети любят тебя, твои поклонники любят тебя, я очень люблю тебя. Давай сделаем этот праздник незабываемым",– обратился к своей возлюбленной Алекс.

В видеоролике можно увидеть кадры с концертов звезды из их домашнего архива и путешествий.