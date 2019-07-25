Хайди Клум в бикини готовится к свадьбе с молодым бойфрендом

Новости шоу бизнеса: Звезда поделилась снимками, на которых топлес и в бикини загорала у бассейна.

Знаменитая топ-модель Хайди Клум таки планирует устроить свадьбу с 29-летним музыкантом Томом Каулитцом. Пара усиленно готовится к церемонии, которая пройдет в солнечной и колоритной Италии.

Как сообщается, свадьба пройдет в августе 2019 года. 46-летняя Хайди Клум планирует устроить праздничную вечеринку на яхте одного из своих друзей. Церемония же состоится неподалеку от живописного острова Капри.

Но пока к торжественной церемонии осталось совсем мало времени, зажигательная модель пытается все успеть. Но первое, о чем заботится Хайди Клум – это красота своего стройного тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 23 Июл 2019 в 10:14 PDT

Загораю и составляю список свадебных хлопот, -написала Хайди Клум к пикантным селфи.

На кадрах знаменитая манекенщица засветила упругие ягодицы и стройную талию. Хайди устроилась на живот, прикрыв свою обнаженную грудь полотенцем.

Кроме этого, звезда поделилась снимком, где также позирует топлесс, смочив ноги в воде. Хайди Клум позировала спиной к камере, поэтому, вероятно, звездный жених Том Каулитц был автором жаркого кадра.