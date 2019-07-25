Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Военные вновь успешно испытали РСЗО "Ольха"
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Украинский пловец Коптелов отобрался на Олимпийские игры
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 25 июля - Проклов день

Хайди Клум в бикини готовится к свадьбе с молодым бойфрендом

Хайди Клум в бикини готовится к свадьбе с молодым бойфрендом
09:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Звезда поделилась снимками, на которых топлес и в бикини загорала у бассейна.

Знаменитая топ-модель Хайди Клум таки планирует устроить свадьбу с 29-летним музыкантом Томом Каулитцом. Пара усиленно готовится к церемонии, которая пройдет в солнечной и колоритной Италии.

Как сообщается, свадьба пройдет в августе 2019 года. 46-летняя Хайди Клум планирует устроить праздничную вечеринку на яхте одного из своих друзей. Церемония же состоится неподалеку от живописного острова Капри.

Но пока к торжественной церемонии осталось совсем мало времени, зажигательная модель пытается все успеть. Но первое, о чем заботится Хайди Клум – это красота своего стройного тела.  

 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Загораю и составляю список свадебных хлопот, -написала Хайди Клум к пикантным селфи.

Наталья Могилевская показала нежное фото из Египта

На кадрах знаменитая манекенщица засветила упругие ягодицы и стройную талию. Хайди устроилась на живот, прикрыв свою обнаженную грудь полотенцем.

Кроме этого, звезда поделилась снимком, где также позирует топлесс, смочив ноги в воде. Хайди Клум позировала спиной к камере, поэтому, вероятно, звездный жених Том Каулитц был автором жаркого кадра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церемония, Хайди Клум, Музыкант, Знаменитость, Томом Каулитцом, Свадьба з Томом Каулитцом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
03 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
04 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь