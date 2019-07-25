Хайди Клум в бикини готовится к свадьбе с молодым бойфрендом

Знаменитая топ-модель Хайди Клум таки планирует устроить свадьбу с 29-летним музыкантом Томом Каулитцом. Пара усиленно готовится к церемонии, которая пройдет в солнечной и колоритной Италии.
Как сообщается, свадьба пройдет в августе 2019 года. 46-летняя Хайди Клум планирует устроить праздничную вечеринку на яхте одного из своих друзей. Церемония же состоится неподалеку от живописного острова Капри.
Но пока к торжественной церемонии осталось совсем мало времени, зажигательная модель пытается все успеть. Но первое, о чем заботится Хайди Клум – это красота своего стройного тела.
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Загораю и составляю список свадебных хлопот, -написала Хайди Клум к пикантным селфи.
На кадрах знаменитая манекенщица засветила упругие ягодицы и стройную талию. Хайди устроилась на живот, прикрыв свою обнаженную грудь полотенцем.
Кроме этого, звезда поделилась снимком, где также позирует топлесс, смочив ноги в воде. Хайди Клум позировала спиной к камере, поэтому, вероятно, звездный жених Том Каулитц был автором жаркого кадра.