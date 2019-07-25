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Стало известно, как Ирина Шейк переживает разрыв отношений с Брэдли Купером

Стало известно, как Ирина Шейк переживает разрыв отношений с Брэдли Купером
09:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина сейчас ни с кем не встречается. Пока она сосредоточена на своей дочери и проводит все свободное время с ней.

Знаменитая модель Ирина Шейк до сих пор оправляется от разрыва отношений с голливудским ловеласом Брэдли Купером. И хоть пара совместно приняла нелегкое решение, в сети подозревают, что именно актер был инициатором развода. На днях инсайдеры рассказали, как роскошная Ирина Шейк переживает ее завершение гражданского брака.

С тех пор, как Ирина Шейк и Брэдли Купер официально подтвердили слухи о разрыве, все западные СМИ еще пристальнее стали следить за их выходами. Так, папарацци в надежде снять кадры актера с его коллегой Леди Гагой, с которой ему приписывают роман. А вот Ирину Шейк мечтают подловить с новым избранником. Но пока знаменитая модель не спешит погружаться в новые отношения, сообщают инсайдеры E! News.

По данным журналистов, Ирина Шейк старается больше времени уделять своей 2-летней дочери Лее, которая по-своему переживает развод родителей. Поэтому модель хочет взять паузу в личной жизни и активно развивать свою карьеру и ухаживать за единственным ребенком. 

Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели

Ирина хотела бы перемен в личной жизни в будущем, но пока у нее другие приоритеты. Она только разорвала длительные отношения, так что ей нужно время, чтобы оправиться, – рассказал инсайдер.

Сейчас известно, что звездная пара решила не обращаться за помощью к судьям. Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились в частной беседе о совместной опеке над ребенком. Актер решил переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы чаще видеться с дочерью. И большинство времени Ирина Шейк проводит с маленькой Леей, проживая с ней в роскошной квартире на Манхэттене.

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Отношения, Развод, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости, Разрыв отношений.
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