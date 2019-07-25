Наталья Валевская показала новые фото с недавней свадьбы

Новости шоу бизнеса: Немногим известно, что, кроме пения, Валевская также занимается проведением свадеб.

Украинская певица Наталья Валевская показала новые фотографии с недавней свадьбы в Буковели.

Наталья Валевская ведет активную жизнь в социальных сетях. В Instagram она показывает снимки с обычной жизни, кадры с фотосессий и отдыха, а также реагирует на политические и общественные события.

Так, к примеру, она поздравила Владимира Зеленского со вступлением в должность Президента Украины, а 10 июня певица отметила свое 38-летие. Также недавно артистка перенесла серьезную операцию, которая должна помочь ей исполнить заветную мечту – стать матерью.

На днях она показала кадры с недавней торжественной церемонии и призналась: не смогла сдержать эмоций, когда молодожены Татьяна и Олег давали клятвы.

"Невероятно чувственная свадебная церемония в самом сердце Буковеля. Плакали? Конечно! Особенно когда молодожены говорили друг другу клятвы. Будьте счастливы, Танечка и Олег! Люблю вас!" – написала Валевская.