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Рэйчел Билсон рассказала о своей личной жизни

Рэйчел Билсон рассказала о своей личной жизни
11:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 37-летняя актриса не теряет надежду вновь обрести личное счастье, но только не в урон дочери.

Два года назад Рэйчел Билсон рассталась с Хэйденом Кристенсеном после десяти лет отношений. Бывшие продолжают общаться и воспитывать общую четырехлетнюю дочь Брайар Роуз.

"Я еще ни с кем ее не знакомила, это произойдет только в том случае, если я буду уверена, что хочу быть с этим мужчиной. Нас должны связывать очень серьезные отношения", ― заявила Билсон. Звезда сериала "Зои Харт из южного штата" не раз признавалась, что дочь для нее всегда на первом месте и ее потенциальному бойфренду придется очень постараться, чтобы завоевать не только ее доверие, но и доверие малышки.

На свидании Рэйчел первым делом рассказывает о Брайар Роуз. "Она мой мир, и я все время говорю о ней. Если вы собираетесь с кем-то строить отношения, то этот человек должен интересоваться вашим ребенком, готов быть рядом с ним, участвовать в воспитании и все в таком роде", ― сказала актриса.

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Билсон рассказала, что несколько месяцев общалась с одним парнем, но каждый раз, когда она заводила разговор о дочке, он никогда не задавал вопросов, не углублялся в тему. Стоит ли упоминать, что отношения с ним не заладились.

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Все по теме:

Дети, Отношения, Свидания, Знаменитости, Рейчел Билсон.
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