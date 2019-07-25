Певица Натали Имбрулия впервие станет мамой

Известная австралийская певица и актриса Натали Имбрулия в 44 года впервые станет мамой. Звезда призналась, что это была ее самая большая мечта, поэтому появление первенца будет желанным.
Натали Имбрулия призналась, что забеременеть ей удалось благодаря искусственному оплодотворению, поэтому, вероятно, будущего ребенка она будет воспитывать сама.
"У меня есть для вас важное объявление... Нет, я не проглотила арбуз! Этой осенью я жду рождения своего первенца. Для тех, кто хорошо меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы.
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I’m very happy to announce that I have just signed a record deal with BMG!! What an AMAZING team. I have been busy writing for the past year and a half and can’t wait to share these new songs with you all!!!! And as you can see from the pic.. there is another announcement... (no I haven’t swallowed a watermelon). I’m expecting my first child this Autumn. For those of you that know me, this has been something I have wanted for a very long time and I’m blessed that this is possible with the help of IVF and a sperm donor-I won’t be saying anything more on that publicly. I’m so excited about this next adventure... a new album and I’m going to be a mum!
Публикация от natalie_imbruglia (@natalie_imbruglia)
Я больше ничего не буду говорить на эту тему публично. Однако я очень взволнована и жду эту новую главу жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой", – рассказала Натали Имбрулия.
Кроме этого, артистка призналась, что подписала знаковый для своего творчества контракт с Bertelsmann Music Group. Один из крупнейших лейблов звукозаписи поможет звезде подготовить к выходу новый альбом. Над пластинкой Натали Имбрулия работала более года, поэтому, видимо, ее появление символически совпадет с рождением ребенка.