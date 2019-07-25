Певица Натали Имбрулия впервие станет мамой

Новости шоу бизнеса: Соответствующую новость артистка опубликовала на официальной Instagram-странице.

Известная австралийская певица и актриса Натали Имбрулия в 44 года впервые станет мамой. Звезда призналась, что это была ее самая большая мечта, поэтому появление первенца будет желанным.

Натали Имбрулия призналась, что забеременеть ей удалось благодаря искусственному оплодотворению, поэтому, вероятно, будущего ребенка она будет воспитывать сама.

"У меня есть для вас важное объявление... Нет, я не проглотила арбуз! Этой осенью я жду рождения своего первенца. Для тех, кто хорошо меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы.

Я больше ничего не буду говорить на эту тему публично. Однако я очень взволнована и жду эту новую главу жизни: у меня выходит альбом, и я стану мамой", – рассказала Натали Имбрулия.

Кроме этого, артистка призналась, что подписала знаковый для своего творчества контракт с Bertelsmann Music Group. Один из крупнейших лейблов звукозаписи поможет звезде подготовить к выходу новый альбом. Над пластинкой Натали Имбрулия работала более года, поэтому, видимо, ее появление символически совпадет с рождением ребенка.