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Алекс Родригес подарил Джей Ло роскошный автомобиль на 50-летие

Алекс Родригес подарил Джей Ло роскошный автомобиль на 50-летие
13:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В свой день рождения звезда получила не только мощный заряд позитива, но и запоминающиеся подарки ― от гигантской открытки до красного кабриолета.

Вчера Дженнифер Лопес исполнилось ровно 50 лет. В честь юбилея певица устроила громкую вечеринку с живой музыкой и зажигательными танцами в кругу друзей и близких. 

По словам источников, Дженнифер Лопес отметила 50-летие в роскошном особняке поп-певицы Глории Эстефан на острове Стар.

"Они поставили много палаток и задекорировали пространство в белые и золотые цвета. По всему дому парили золотые шары, а в конце вечера для Джейло устроили грандиозный фейерверк", — рассказал инсайдер.

К счастью, поклонники могут увидеть кадры и видеозаписи с празднования, поскольку звезда и ее гости делились ими в Instagram на протяжении всего вечера.

Жених Дженнифер Алекс Родригес осчастливил ее дорогим подарком — красным Порше за 140 тыс. долларов. Спортсмен преподнес его возлюбленной перед вечеринкой с большим золотым бантом на капоте и инициалами певицы на номерном знаке. Это не единственное, что сделал Родригес, чтобы заставить ее улыбнуться: в Instagram-аккаунте он опубликовал для нее трогательное видеопоздравление. 

"It’s your party, Jennifer": трогательное поздравление Джей Ло от Алекса Родригеса

"Ты лучшая спутница, лучшая дочь, лучшая мать и лучшая исполнительница. Твои поклонники любят тебя, твои дети любят тебя, и я люблю", — сказал Родригес.

Не обошлось и без подарков от поклонников. На днях фанаты преподнесли мега-звезде мега-открытку, которую заполнили пожеланиями для Дженнифер. Она оказалась выше певицы и вызвала у Лопес неподдельный восторг.

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Знаменитости, День рождения, Подарок, Джей Ло, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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