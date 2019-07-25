Российской телеведущей запретили въезд в Украину

Новости шоу бизнеса: Телеведущей Дане Борисовой, недавно посетившей Киев, запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"По состоянию на сегодняшний день запрашиваемому вами лицу (Дане Борисовой - ред.) запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Несмотря на это, в ведомстве не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.

Как сообщалось, 15 июля российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году была в аннексированном Крыму и назвала полуостров «российским», заявила, что приехала в Киев. Она отметила, что не имела проблем с Государственной пограничной службой Украины и таможней.