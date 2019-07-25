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Любовные истории знаменитостей: редкие кадры со свадебных церемоний
20 век был эпохой блестящих мужчин и очаровательных женщин. Казалось, что у знаменитостей того времени было все: восхищение миллионов поклонников, культовые роли и потрясающая внешность. Но, как оказалось, жизни знаменитых звезд, которые были окружены роскошью, часто были не такими счастливыми, как казалось. Потому что успех и богатство не могут гарантировать, что вы будете счастливы в любви.
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