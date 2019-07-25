Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей
"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

Ушла из жизни знаменитая сербская красавица, победительница "Мисс Европа 2014"

Ушла из жизни знаменитая сербская красавица, победительница "Мисс Европа 2014"
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Умерла знаменитая сербская красавица Дияна Милойкович, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Европа-2014" и "Мисс Сербия-2009".

Известно, что Диана Милойкович боролась с раком матки. Смертоносную болезнь у девушки диагностировали, когда ей было 27. Тогда девушка экстренно прошла курс химиотерапии и потеряла все волосы. На некоторое время болезнь отступила, а вдохновленная Дияна Милойкович завела свой блог, который на протяжении 6 лет наполняла своими переживаниями и советами, как не падать духом тем, кто имеет такую же болезнь.

Однако весной состояние здоровья сербской красавицы резко ухудшилось. Медики сделали ей несколько переливаний крови, однако метастазы достаточно быстро распространились по всему организму. 22 июля родственники Деяны Милойкович заявили, что звезда умерла. Прощание с "Мисс Европа-2014" состоялось в Сербии 25 июля.

На протяжении всего курса лечения Диану Милойкович поддерживал ее бойфренд Стефан Карич. Поэтому, когда девушка потеряла волосы после химиотерапии, он тоже побрился налысо. В сети он уже успел прокомментировать смерть Деяны, назвав ее королевой.

"Иногда ей было очень плохо, но она шла прямо и гордо, и никто не подозревал, что с ней что-то не так. Убеждена, что в конце концов станет лучше, а если этого не произойдет, то все не имеет значения. Она прожила свою жизнь так, как нужно! Борьба, в стиле королевы! Спасибо за все дни, проведенные с тобой, за каждую улыбку, за каждую слезу, за каждое приветствие и прощание! Я никогда не забуду тебя и не перестану любить! Ты для меня победитель в этом бою! Покойся с миром, моя Диана. Навсегда твой Стефан!"– написал он в сети.

Диана Милойкович родилась в Сербии и уже в раннем возрасте начала заниматься танцами. Свое увлечение девушка продолжила и в подростковом возрасте, записавшись в соответствующих группой. Но уже после окончания школы Диана поддерживала свою идеальную форму в спортивном зале.

Упорные тренировки и правильное питание давали плоды: уже в 2009 году эффектная красавица впервые победила на конкурсе "Мисс Сербия", а в 2014-м представляла страну на "Мисс Европа". Нетипичная внешность и стройная фигура поразили судей, поэтому Диана Милойкович завоевала желанную корону.

Умер знаменитый голливудский актер

После конкурса красоты эффектная сербка узнала, что у нее рак и сразу же начала лечение. В своем блоге она писала, что хочет как можно скорее выздороветь и сделает все возможное для этого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Блогер, Конкурс красоты, Альманах, Альманах-2019, Дияна Милойкович, Мисс Европа-2014.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
05 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
ЦИК обработала 99,94% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь