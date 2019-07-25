Ушла из жизни знаменитая сербская красавица, победительница "Мисс Европа 2014"

Новости шоу бизнеса: Умерла знаменитая сербская красавица Дияна Милойкович, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Европа-2014" и "Мисс Сербия-2009".

Известно, что Диана Милойкович боролась с раком матки. Смертоносную болезнь у девушки диагностировали, когда ей было 27. Тогда девушка экстренно прошла курс химиотерапии и потеряла все волосы. На некоторое время болезнь отступила, а вдохновленная Дияна Милойкович завела свой блог, который на протяжении 6 лет наполняла своими переживаниями и советами, как не падать духом тем, кто имеет такую же болезнь.

Однако весной состояние здоровья сербской красавицы резко ухудшилось. Медики сделали ей несколько переливаний крови, однако метастазы достаточно быстро распространились по всему организму. 22 июля родственники Деяны Милойкович заявили, что звезда умерла. Прощание с "Мисс Европа-2014" состоялось в Сербии 25 июля.

На протяжении всего курса лечения Диану Милойкович поддерживал ее бойфренд Стефан Карич. Поэтому, когда девушка потеряла волосы после химиотерапии, он тоже побрился налысо. В сети он уже успел прокомментировать смерть Деяны, назвав ее королевой.

"Иногда ей было очень плохо, но она шла прямо и гордо, и никто не подозревал, что с ней что-то не так. Убеждена, что в конце концов станет лучше, а если этого не произойдет, то все не имеет значения. Она прожила свою жизнь так, как нужно! Борьба, в стиле королевы! Спасибо за все дни, проведенные с тобой, за каждую улыбку, за каждую слезу, за каждое приветствие и прощание! Я никогда не забуду тебя и не перестану любить! Ты для меня победитель в этом бою! Покойся с миром, моя Диана. Навсегда твой Стефан!"– написал он в сети.

Диана Милойкович родилась в Сербии и уже в раннем возрасте начала заниматься танцами. Свое увлечение девушка продолжила и в подростковом возрасте, записавшись в соответствующих группой. Но уже после окончания школы Диана поддерживала свою идеальную форму в спортивном зале.

Упорные тренировки и правильное питание давали плоды: уже в 2009 году эффектная красавица впервые победила на конкурсе "Мисс Сербия", а в 2014-м представляла страну на "Мисс Европа". Нетипичная внешность и стройная фигура поразили судей, поэтому Диана Милойкович завоевала желанную корону.

После конкурса красоты эффектная сербка узнала, что у нее рак и сразу же начала лечение. В своем блоге она писала, что хочет как можно скорее выздороветь и сделает все возможное для этого.