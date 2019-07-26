Елена Кравец показала новое чувственное фото

Новости шоу бизнеса: На свежих снимках она показалась поклонникам в легком белоснежном платье.

Новые, необычайно красивые фото появились на официальной страничке Елены в соцсетях.

Как известно, известный "житель" "Квартала" и его соосновательница Елена Кравец часто балует своих подписчиков в Instagram свежими фото, на которых она позирует иногда, в довольно необычных образах.

На последнем фото, которое знаменитость сделала в Одессе, можно заметить, как Елена любуется роскошными яхтами в местном порту.

Короткое белое платье с небольшими сережками в форме цветов только подчеркнули легкость этого фото и его летний "настрой".

В подписи к своему новому посту, Елена Кравец просит Одессу поделится секретом, как этому городу удается "не чувствовать свой возраст".

Поклонники по достоинству оценили трогательную подпись Елены и принялись активно комментировать новый пост.