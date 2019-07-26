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Регина Тодоренко поделилась новым счастливым фото с супругом

Регина Тодоренко поделилась новым счастливым фото с супругом
09:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов опубликовали совместный снимок в Instagram.

Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, наконец, отпраздновали свою свадьбу. Торжество проходило в Италии, где поздравить молодоженов собрались около ста близких им людей — родители, друзья и коллеги.

Церемония проходила на вилле Астор в Соренто.

Сами молодожены не спешат делиться снимками, а вот фанаты сразу же разместили фото на фан-страницах Тодоренко в Instagram.  

 
 
 
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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Невероятная красотка: Регина Тодоренко показала новые фото со свадьбы

На мероприятии побывали многие звезды украинского и российского шоу-бизнеса. Так, к примеру, во время обряда бросания невестой букета, его словила экс-коллега Регины по шоу Орел и Решка Леся Никитюк.

Вчера, 25 июля, спустя пару недель после свадьбы Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена вместе со своим супругом. На фото Тодоренко и Топалов предстали в весьма неопрятных и "нищенских" образах. По всей видимости, так они оделись специально, чтобы высмеять самих себя, проводящих розыгрыш ценных подарков.

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Телеведущая, Фото, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Украинская телеведущая, Совместное фото.
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