Ирина Горовая не на шутку взбудоражила сеть новым фото

Новости шоу бизнеса: Кроме чувств на публику, Ирина Горовая призналась в сообщении в Instagram, что влюблена в Тилля.

На новом фото экс-жена Потапа сидит в объятиях Тилля Линдеманна и целует его в щеку.

Фото было сделано в столице Азербайджана, Баку, где прогремел первый день российского фестиваля "Жара".

Пользователи не понимают, или это просто шутка и дружеское проявление чувств, это объявление о новом романе в шоу-бизнесе. Фанаты уже шутят, что "Немецкие газеты не успевают сочинять романы", однако такое неожиданное фото и действительно вызвало много дискуссий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Falling in love with @till_lindemann_official Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) 25 Июл 2019 в 12:27 PDT

Что интересно, именно на этом фестивале 2 года назад Тилль Линдеманн закрутил роман с другой украинской женщиной – певицей Светланой Лободой, которая живет в России. А впоследствии артистка родила дочь Тильду, однако отца ребенка она до сих пор не называет. Фанаты предполагают, что именно Линдеманн и является отцом второго ребенка Лободы.

Фанаты в сети не остались в стороне от этой пикантной темы и начали шутить, что "После такого фото Лобода забеременела", "Смотрите, Лобода уже родила, вы следующая", "Лобода фоткала?", "Через 7 месяцев будет милый клип с танцующими беременными женщинами", "Они беременеют от одного его взгляда", "Фотка заряжена на беременность "," Осторожно, Лобода уже родила после общего фото".