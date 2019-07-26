Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Ирина Горовая не на шутку взбудоражила сеть новым фото

Ирина Горовая не на шутку взбудоражила сеть новым фото
12:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Кроме чувств на публику, Ирина Горовая призналась в сообщении в Instagram, что влюблена в Тилля.

На новом фото экс-жена Потапа сидит в объятиях Тилля Линдеманна и целует его в щеку. 

Фото было сделано в столице Азербайджана, Баку, где прогремел первый день российского фестиваля "Жара". 

Пользователи не понимают, или это просто шутка и дружеское проявление чувств, это объявление о новом романе в шоу-бизнесе. Фанаты уже шутят, что "Немецкие газеты не успевают сочинять романы", однако такое неожиданное фото и действительно вызвало много дискуссий.  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Falling in love with @till_lindemann_official

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)  

Регина Тодоренко поделилась новым счастливым фото с супругом

Что интересно, именно на этом фестивале 2 года назад Тилль Линдеманн закрутил роман с другой украинской женщиной – певицей Светланой Лободой, которая живет в России. А впоследствии артистка родила дочь Тильду, однако отца ребенка она до сих пор не называет. Фанаты предполагают, что именно Линдеманн и является отцом второго ребенка Лободы.

Фанаты в сети не остались в стороне от этой пикантной темы и начали шутить, что "После такого фото Лобода забеременела", "Смотрите, Лобода уже родила, вы следующая", "Лобода фоткала?", "Через 7 месяцев будет милый клип с танцующими беременными женщинами", "Они беременеют от одного его взгляда", "Фотка заряжена на беременность "," Осторожно, Лобода уже родила после общего фото".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Фото, Совместное фото, Ирина Горовая, Алексея Потапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь