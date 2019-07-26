Сегодня Сандре Буллок – 55: ТОП-4 жизненных принципах звезды

Новости шоу бизнеса: За плечами у этой женщины – десятки успешных ролей. Каждая из них – то ли авантюрной карьеристки, то ли романтической участницы конкурса красоты – узнаваема и неповторима.

Голливудская актриса Сандра Буллок сегодня, 26 июля, празднует день рождения. Ей исполняется 55 лет.

По случаю праздника мы расскажем о топ-4 жизненных принципах звезды съемочных площадок. Пожалуй, их основой является черта, которую замечаешь у Сандры, даже взглянув на фото с ней – это решительность. Кажется, ее голливудская звезда применяет во всех аспектах. Ведь писали ли бы мы о ней сейчас, если бы не успехи Буллок в сфере работы и ценные советы в личной и семейной жизни?

"В молодости У меня не было такого опыта, чтобы не волноваться"

Признание к популярной сегодня актрисе пришло тогда, когда ей было уже под 30. Одно из знаменательных событий, которое подарило Сандре счастливый билет в кинобудущее (которому предшествовали работа в кафе официанткой и гардеробщицей), – появление в одном кадре со Сильвестром Сталлоне (фантастический боевик "Разрушитель", 1993 год). Через некоторое время начинающая актриса появилась на площадке с Киану Ривзом (фильм "Скорость"). Новый импульс уже тогда звезде подарили картины "Мисс конгениальность" (2005) и "Признание" (2009), в которых Сандра доказала и свой талант сниматься в комедиях.

"Сколько себя помню, я всегда была нацелена на работу, успех и достижеNia . У меня не было такого опыта в молодости, чтобы не волноваться, а релаксировать от экзамена к экзамену. Жила с убеждением: если не буду действовать постоянно и в напряжении, то вообще ничего в жизни не сделаю", – убеждена актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #sandrabullock Публикация от Sandra Bullock (@sandrabullockco) 16 Ноя 2017 в 11:19 PST

За такие стараNia в 2009 году карьера Сандры Буллок взошла на пьедестал. За фильм "Невидимая сторона", в котором актриса сыграла приемную маму проблемного темнокожего подростка, ей присудили Оскар.

Еще Сандра продюсирует. "Занявшись еще и этим делом, я стала дисциплинированной. Теперь ни в коем случае не опаздываю на съемки", – признавалась она в одном из интервью.

"Стать просто женщиной – вот что было уроком"

Сегодня Сандра Буллок встречается с фотографом Рендалом Брайаном. Пока пара не узаконила свои отношеNia , будто умышленно не делая этого для таблоидов, которые с нетерпением ждут такой новости. ОтношеNia м актрисы предшествовал брак с телеведущим Джесси Джеймсом, который изменил ей. Также в свое время звезда имела романы с коллегой Мэтью Макконахи, музыкантом Бобом Шнайдером и даже с младшим на 16 лет Райаном Гослингом!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sandra Bullock attending the 2010 Oscars #sandrabullock #oscar Публикация от Sandra Bullock (@sandrabullockco) 27 Фев 2017 в 4:53 PST

"В частности, в последних отношеNia х я чувствовала легкость. И она мне нравилась...Однако наша совместная жизнь была невозможной... И тут я догадывалась, что могу жить, а не достигать, могу расслабиться даже тогда, когда работаю, могу устроить себе отдых и оставить постоянные попытки быть суперженщиной. Стать просто женщиной – вот что было уроком", – рассказывала Сандра Psychologies.

"Теперь я знаю, как это – бояться каждый день"

Собственных детей у Сандры Буллок нет. Поэтому со своим бойфрендом Рендалом она уже несколько лет воспитывает двоих приемных – девятилетнего сына Луиса и семилетнюю дочь Лайлу. Кстати, актриса первого усыновляла еще будучи замужем за шоуменом Джесси Джеймсом, однако этот процесс завершала уже без него. В интервью она признавалась: "Материнство изменило меня. Теперь я знаю, как это – бояться каждый день. Люблю своих детей настолько, что стала нервной. Проведя их в школу, в течение дня волнуюсь и каждый раз дрожу, когда слышу телефонный звонок. Тогда думаю: с ними что-то случилось".

По информации некоторых СМИ, актриса готова усыновить еще одного ребенка. Однако официальной информации об этом пока нет.

"Я бы не хотела вернуться назад"

Видимо, свободное от работы время Сандра не только проводит со своим мужем и детьми или руководит рестораном в Техасе, но и подводит итоги жизни.

"Чувствую себя так, как и в 30 лет. Только теперь я стала гораздо умнее и опытнее, немало достигла. Мои дни настолько прекрасны, что я вряд ли хотела бы вернуться. Даже, если мне кто-то хорошо заплатит. А еще я надеюсь: когда мне исполнится 60, то смогу сказать себе, что являюсь счастливой, потому что здорова и меня любят", – говорит актриса.