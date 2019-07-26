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Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс

Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс
13:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Разоблачение Кейт Миддлтон появилось в Instagram-аккаунте хирурга, который проиллюстрировал свое заявление двумя фотографиями.

Кенсингтонский дворец редко реагирует на слухи и домыслы, которыми полнится сеть, однако мимо заявления британского пластического хирурга команда Кейт Миддлтон пройти не смогла. Мьюник Сомджи из клиники Dr. Medi Spa Clinic уличил герцогиню в любви к ботоксу, что, по словам пресс-секретаря монархов, является наглой ложью.

На одном снимке лоб Кейт испещрен морщинами, под глазами залегли тени, а тонус кожи оставляет желать лучшего. На втором же лицо герцогини выглядит молодым и сияющим. Такой эффект Сомджи объяснил использованием бейби-ботокса.

"Его волшебство в том, что он аккуратно разглаживает морщинки, не оставляя ощущения тяжести, а также приподнимает брови. Это заметно, если обратить внимание на различия двух фото. На данный момент 90% моих клиентов прошли эту процедуру и довольны результатом даже 3-4 месяца спустя", — заверил эксперт. 

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Однако его рекламная кампания может не иметь успеха, ведь Кенсингтонский дворец выступил с официальным опровержением. В разговоре с изданием The New York Post пресс-секретарь герцогов Кембриджских заявил, что слова хирурга являются "абсолютной ложью", а выражение Сомджи "наша Кейт" вовсе не означает, что она является клиентом его клиники, поскольку "члены королевской семьи никогда не участвуют в подобной коммерческой деятельности".

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Ботокс, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Кенсингтонский дворец.
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