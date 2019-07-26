Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс

Кенсингтонский дворец редко реагирует на слухи и домыслы, которыми полнится сеть, однако мимо заявления британского пластического хирурга команда Кейт Миддлтон пройти не смогла. Мьюник Сомджи из клиники Dr. Medi Spa Clinic уличил герцогиню в любви к ботоксу, что, по словам пресс-секретаря монархов, является наглой ложью.
На одном снимке лоб Кейт испещрен морщинами, под глазами залегли тени, а тонус кожи оставляет желать лучшего. На втором же лицо герцогини выглядит молодым и сияющим. Такой эффект Сомджи объяснил использованием бейби-ботокса.
"Его волшебство в том, что он аккуратно разглаживает морщинки, не оставляя ощущения тяжести, а также приподнимает брови. Это заметно, если обратить внимание на различия двух фото. На данный момент 90% моих клиентов прошли эту процедуру и довольны результатом даже 3-4 месяца спустя", — заверил эксперт.
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Happy birthday to Dr Somji, everyone’s favourite Doctor from the Dr MediSpa team! We appreciate everything you do for us and we know our clients do too. It’s never too early for cake #happybirthday #drsomji #birthday #cake #pastries #marylebone #surgeon #medispa #plasticsurgeon #cosmeticsurgeon #doctor #celebration
Однако его рекламная кампания может не иметь успеха, ведь Кенсингтонский дворец выступил с официальным опровержением. В разговоре с изданием The New York Post пресс-секретарь герцогов Кембриджских заявил, что слова хирурга являются "абсолютной ложью", а выражение Сомджи "наша Кейт" вовсе не означает, что она является клиентом его клиники, поскольку "члены королевской семьи никогда не участвуют в подобной коммерческой деятельности".