Даша Трегубова поразила поклонников глубоким декольте

Новости шоу бизнеса: Не так давно стало известно, что в новом юбилейном сезоне шоу Х-Фактор ведущую Оксану Марченко заменит ее коллега Даша Трегубова.

Новая ведущая Х-Фактора Даша Трегубова поделилась новым фото в наряде с глубоким декольте.

Актриса прославилась после того, как засветилась в программах Цієї миті рік потому на том же телеканале, была экспертом на проектах Все буде добре, Битва экстрасенсов и других.

А параллельно со съемками Х-Фактора актриса продолжает сниматься в кино, о чем рассказала в Instagram.

"Новая роль. Соблазняю отца и сына", – написала Трегубова.

"Я вот думала, кто бы еще мог подойти на такую роль роковой женщины – без выбора. Ты действительно невероятно красивая. Ну просто красавица!", "Ничего себе! Тут тяжело не поддаваться соблазну...", "А мне понравилось кольцо (чека) на шее! Это если дернуть, такое может произойти!", "В таком образе получиться соблазнить не только их" – комментируют восторженные поклонники.