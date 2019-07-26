"Танцы со звездами" 2019: кто стал участниками третьего сезона

Новости шоу бизнеса: Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Вскоре вся страна вновь будет следить за эффектными постановками в исполнении отечественных звезд. А пока авторы проекта "Танцы со звездами" 2019 запустили в сети челендж, в котором знаменитости соглашаются или отказываются от шоу.

Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа. И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущая Надежда Матвеева.

Участники 3 сезона шоу "Танцы со звездами 2019"

Владимир Остапчук

Популярный телеведущий Владимир Остапчук стал одним из первых участников проекта "Танцы со звездами 2019". По образованию он филолог, и после переезда в Киев прошел школу дикторов и стал одним из самых известных телеведущих. Немалую славу ему принесло участие в Евровидении-2017, где он с Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко стали одними из самых ярких ведущих в истории конкурса.

Кроме этого, Владимир Остапчук известен благодаря программам "Икона стиля", "Инспектор Города", "Король десертов", "Большие танцы", "Минус один". Ведущий активно озвучивает фильмы и выступает на радио. А вот про танцевальную сноровку знаменитости пока не известно. Однако в рекламном ролике Владимир Остапчук вел себя довольно уверенно, поэтому в сети подозревают, что именно он станет одним из фаворитов шоу.

Я всегда танцевал, как будто меня никто не видит. Этой осенью мои танцы увидит вся страна, – анонсировал Владимир Остапчук.

Виктория Булитко

Еще одной участницей "Танцы со звездами 2019" станет актриса и юмористка из "Дизель Шоу" Виктория Булитко. Еще в подростковом возрасте звезда мечтала о шоу-бизнесе, поэтому продолжила обучение в Запорожском национальном университете и стала профессиональной актрисой кино и театра. Роли для зажигательной Виктории Булитко не заставили ждать. Однако всеукраинскую славу ей помог завоевать популярный юмористический проект "Дизель Шоу" и "На троих".

Уже в августе 2019-го Виктория Булитко выйдет на паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами". И хотя в промо-ролике актриса показывает шок и удивление от приглашения, в сети она с восторгом объявила о присоединении к команде проекта. Поэтому Виктория Булитко поборется за главный кубок.

Михаил Кукуюк

Знаменитый Михаил Кукуюк, окончив Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, начал свою актерскую карьеру. До 2007 года он выступал на сцене столичных театров, однако впоследствии начал покорять и телевидение. В частности, Михаил Кукуюк сыграл в фильмах "Фабрика счастья", "Тільки кохання", "Домашній арешт", "Свингеры", "Казка про гроші".

Вероятно, во время учебы актер изучал и хореографическое мастерство, а уже в августе зажжет на паркете "Танцы со звездами".

Надежда Матвеева

Надежда Матвеева получила бешеную популярность после телепроектов "Все буде добре" и "Все буде смачно". В выпусках шоу ведущая активно принимала участие в фитнес-тренировках и занятиях танцами, поэтому все ее сторонники убеждены, что звезда может стать одной из главных претенденток на победу.

Сама же Надежда Матвеева получила вызов от предыдущих участников и передала эстафету популярным актерам – Алексею Яровенко и Ксении Мишиной, известных по сериалам "Хороший парень", "У неділю рано зілля копала" и "Крепостная".

Людмила Барбир

Сейчас Людмила Барбир – одна из самых известных телеведущих Украины. Однако начинала она свою карьеру не с телевидения, а с театра. Звезда, получив профессию актрисы, покоряла сцену в отечественных спектаклях. С 2007 года Людмила Барбир активно снималась в рекламе, а потом начала озвучивать героев иностранных фильмов. Кроме этого, знаменитость сыграла роли в фильмах и сериалах, в частности, "За все тебе спасибо", "Мухтар", "Две стороны одной Анны", "Женский врач", "1 + 1 дома".

Участие в" Танцах со звездами 2019 "Людмила Барбир подтвердила в эфире "Завтрака с 1+1", где она является неизменной ведущей. Эстафету она переняла от Владимира Остапчука, Виктории Булитко и Михаила Кукуюка. Ведущая – не единственная из команды "Завтрака с 1+1", которая выйдет на паркет: в 2018 году приглашения на шоу получили Руслан Сеничкин и Валентина Хамайко. Последняя отказалась от проекта из-за беременности.