Тина Кунаки поделилась с фанатами соблазнительными снимками

На этот раз она показала, что муж Венсан Кассель является одним из ее самых пылких поклонников.
На новых фотографиях, которые 22-летняя модель опубликовала в своем Instagram, она в сером купальнике с глубоко очерченным декольте и с несколькими подвесками на шее. Улыбающаяся и интригующая – именно так можно охарактеризовать два первых селф-фото. На звезде соцсетей, в частности, полностью отсутствует макияж.
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А вот на третьем она искренне радовалась на камеру, когда в щеку целовал ее любимый 52-летний мужчина. С обнаженным торсом и харизмой он покорил сердце не только Кунаки, но и сотен сторонников в сети.
"Любовь всей моей жизни", – именно так подписала Тина совместное фото с Венсаном.
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Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?
Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.
После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, в Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.