Тина Кунаки поделилась с фанатами соблазнительными снимками

Новости шоу бизнеса: Французская модель Тина Кунаки после рождения ребенка демонстрирует отличную фигуру, которой восхищаются миллионы фанатов.

На этот раз она показала, что муж Венсан Кассель является одним из ее самых пылких поклонников.

На новых фотографиях, которые 22-летняя модель опубликовала в своем Instagram, она в сером купальнике с глубоко очерченным декольте и с несколькими подвесками на шее. Улыбающаяся и интригующая – именно так можно охарактеризовать два первых селф-фото. На звезде соцсетей, в частности, полностью отсутствует макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1 Публикация от @ tinakunakey 25 Июл 2019 в 8:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2 Публикация от @ tinakunakey 25 Июл 2019 в 8:37 PDT

А вот на третьем она искренне радовалась на камеру, когда в щеку целовал ее любимый 52-летний мужчина. С обнаженным торсом и харизмой он покорил сердце не только Кунаки, но и сотен сторонников в сети.

"Любовь всей моей жизни", – именно так подписала Тина совместное фото с Венсаном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram amour de ma vie Публикация от @ tinakunakey 25 Июл 2019 в 8:39 PDT

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, в Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.