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Деми Роуз поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Деми Роуз поделилась соблазнительными снимками с отдыха
09:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая британская модель Деми Роуз, которая уже давно завоевала звание девушки plus-size, не сидит на месте и часто путешествует.

На этот раз она отправилась в солнечное путешествие на испанский остров Эс Ведра.

Ее образу жизни можно только позавидовать – дорогие вечеринки, элитные отпуска и сотрудничество с лучшими брендами мира. Впрочем, она имеет все меньше времени для личной жизни и отношений, но это не мешает ей приковывать внимание других сторонников противоположного пола.

К примеру, отдыхая на роскошном курорте на испанском острове, она не только сменила несколько купальников и позагарала на водном транспорте, но и похвасталась пышными формами. Притягательное селфи-фото в Instagram, на котором она примерила кружевной купальник с цветочными аппликациями и серебряной подвеской на шее, собрало уже более 300 тысяч одобрений и сотни увлекательных комментариев.

 
 
 
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Days like this

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Днями ранее Деми также побывала в другой элитной локации – на острове Ибица, где 26 июля надела для вечернего выхода очень откровенный "комбинезон" черно-белых цветов.

 
 
 
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From AM to PM

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Он состоял из белого бюстгальтера без шлеек, а также из черных брюк-клеш с обнаженными вставками в зоне ягодиц. Стильная белая сумочка и высоко собранный хвост в стиле певицы Арианы Гранде довершили образ.

 
 
 
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Back on my favourite island

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Роскошная Деми Роуз засветила пышную грудь в купальнике

Перед этим модель имела возможность понежиться на солнышке на морском побережье Ибицы, где отметила: "Что вернулась на любимый остров". Тогда же она надела пляжный look с намеком на ковбойские мотивы.

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Модель, Plus Size, Деми Роуз, Британская модель.
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