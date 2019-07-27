Деми Роуз поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Новости шоу бизнеса: Знаменитая британская модель Деми Роуз, которая уже давно завоевала звание девушки plus-size, не сидит на месте и часто путешествует.

На этот раз она отправилась в солнечное путешествие на испанский остров Эс Ведра.

Ее образу жизни можно только позавидовать – дорогие вечеринки, элитные отпуска и сотрудничество с лучшими брендами мира. Впрочем, она имеет все меньше времени для личной жизни и отношений, но это не мешает ей приковывать внимание других сторонников противоположного пола.

К примеру, отдыхая на роскошном курорте на испанском острове, она не только сменила несколько купальников и позагарала на водном транспорте, но и похвасталась пышными формами. Притягательное селфи-фото в Instagram, на котором она примерила кружевной купальник с цветочными аппликациями и серебряной подвеской на шее, собрало уже более 300 тысяч одобрений и сотни увлекательных комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Days like this Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 25 Июл 2019 в 2:37 PDT

Днями ранее Деми также побывала в другой элитной локации – на острове Ибица, где 26 июля надела для вечернего выхода очень откровенный "комбинезон" черно-белых цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram From AM to PM Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 24 Июл 2019 в 4:08 PDT

Он состоял из белого бюстгальтера без шлеек, а также из черных брюк-клеш с обнаженными вставками в зоне ягодиц. Стильная белая сумочка и высоко собранный хвост в стиле певицы Арианы Гранде довершили образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back on my favourite island Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 22 Июл 2019 в 8:56 PDT

Перед этим модель имела возможность понежиться на солнышке на морском побережье Ибицы, где отметила: "Что вернулась на любимый остров". Тогда же она надела пляжный look с намеком на ковбойские мотивы.