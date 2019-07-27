Винни Харлоу – 25: модель с болезнью витилиго, которая достигла невероятного успеха

Новости шоу бизнеса: Винни Харлоу – первая топ-модель с заболеванием витилиго, которая покорила своей харизмой и профессионализмом весь мир.

На YouTube-канале канадской модели – 3 миллиона подписчиков, а в Instagram девушка привлекла более 6 миллионов. Как модель достигла такой привязанности от поклонников и как шла к заветной мечте – рассказываем в ее день рождения.

Прежде всего, расскажем о болезни, которая сопровождает Винни почти всю ее жизнь. Витилиго – это нарушение пигментации, которое на теле выглядит как большие обесцвеченные пятна. Такая окраска кожи, которая является редкой, никоим образом девушке не мешает, а наоборот, помогла добраться на Олимп фэшн-индустрии.

Известность пришла к будущей модели в 2014 году, когда она стала участницей реалити-шоу "Топ-модель по-американски".

"В детстве надо мной издевались сверстники. Время от времени я думала о самоубийстве. А во взрослом возрасте поняла, что изменить ничего не могу и надо жить полноценно", – рассказала Винни.

О том, какой путь прошла модель сквозь тернии к звездам – рассказываем далее.

Детство Винни Харлоу

Родилась девочка, которую называют "далматинцем", в Торонто 27 июля 1994 года. Детские годы у нее были замечательные и яркие до 4-летнего возраста, пока врачи не диагностировали у нее появление редкой болезни – витилиго. Однако беда не приходит одна, поэтому впоследствии из семьи ушел отец. Мать осталась одна с тремя детьми на руках. Девочке было очень трудно, ведь ее некому было защитить, когда над ней издевались сверстники.

Болезнь не передается через прикосновения друг к другу, впрочем сверстники все равно обходили девочку стороной. Маленькая Винни стала объектом насмешек и безумной жестокости, ее называли зеброй и коровой, а показывания пальцем одноклассников – были без конца края.

В одном из своих интервью модель призналась, что ей неоднократно в то время хотелось покончить жизнь самоубийством. Она называет свое детство адом, через который ей пришлось пройти.

Девочка сменила несколько школ, однако в каждой из них ситуация не менялась, поэтому ее мать нашла для нее школу, в которой были дети с такой же нестандартной внешностью, как у нее.

Получив образование, Харлоу устроилась на работу в call-центр. Такая работа ей нравилась тем, что она не контактировала с людьми, а могла с ними только общаться по телефону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summertime fine Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow) 15 Июл 2019 в 11:46 PDT

Впоследствии девушка зарегистрировалась в социальной сети Facebook, опубликовав на своей странице несколько фото. В игру вошла огромная удача, ведь девушку нашел известный влогер Шеннон Будрем. Мужчина предложил девушке съемку в клипе, на что Винни с радостью согласилась. Таким образом она сумела доказать всем недоброжелателям, что ее недостаток – это ее преимущество.

Популярность Винни Харлоу

В июле 2011 года Харлоу опубликовала на YouTube видео под названием "Витилиго: состояние кожи, но не разрушение жизни", где она рассказывала и отвечала на вопросы о своей жизни с витилиго.

Своей модельной карьерой девушка обязана автору и ведущей телешоу "Топ-модель по-американски" – известной американской модели Тайре Бэнкс, которая разместила фото девушки в своем Instagram. В финал проекта Винна так и не дошла, впрочем стала узнаваемой. После шоу ее приглашали на различные съемки и предлагали сняться в рекламе.

"Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс оказали огромное влияние на меня и помогли преодолеть неуверенность в том, что у меня особая кожа. Они помогли проложить мне путь к чествованию своей красоты", – рассказала Винни в одном из своих интервью.

В ноябре 2014 года Харлоу выступала с TED-презентацией, рассказывая о своей жизни с витилиго.

Уже в августе 2015 года она впервые снялась для издания Cosmopolitan, позже для сайта Vogue Italia, а в том же месяце появилась на обложке издания Ebony. Через год, в 2016 году, Винни Харлоу пригласили сняться в рекламе Sprite.

"Своим примером я очень хочет вернуть веру в себя у других людей. Физические особенности – это еще не повод ставить крест на своей жизни. Напротив, при упорном труде, терпении и смелости, недостаток может превратиться в достоинство", – отметила Харлоу.

Модель призывает всех, у кого есть проблемы с кожей, не стесняться этого, а наоборот, быть смелыми и показывать свою истинную красоту.

Успех Винни Харлоу

После немалую популярность и большого количества съемок, в сентябре 2018 года манекенщицу пригласили стать "ангелом" в бельевом бренди Victoria's Secret, который добавил еще большей славы звезде. Уже через два месяца она вышла на подиум итогового шоу бренда в Нью-Йорке.

Сейчас Винни Харлоу – частый гость на светских мероприятиях в США. Достаточно у модели и работы: она активно участвует в пикантных съемках и демонстрирует фото в своем Instagram.

Немалые изменения в карьере существенно повлияли и на фотографии, на которых появляется модель. Харлоу все чаще публикует сексуальные фотографии, щеголяя своей стройной фигурой.

Манекенщица сумела успешно преодолеть комплексы, связанные с необычной внешностью. Об этом свидетельствует появление ее в купальках, которые подчеркивают особенность кожи.

Девушка себя так комфортно чувствует, что смогла прийти на показ коллекции весна-лето Christian Dior в Париже в прозрачном наряде.