Скачать
Суббота, 27.07.2019
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

Винни Харлоу – 25: модель с болезнью витилиго, которая достигла невероятного успеха

Винни Харлоу – 25: модель с болезнью витилиго, которая достигла невероятного успеха
12:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Винни Харлоу – первая топ-модель с заболеванием витилиго, которая покорила своей харизмой и профессионализмом весь мир.

На YouTube-канале канадской модели – 3 миллиона подписчиков, а в Instagram девушка привлекла более 6 миллионов. Как модель достигла такой привязанности от поклонников и как шла к заветной мечте – рассказываем в ее день рождения.

Прежде всего, расскажем о болезни, которая сопровождает Винни почти всю ее жизнь. Витилиго – это нарушение пигментации, которое на теле выглядит как большие обесцвеченные пятна. Такая окраска кожи, которая является редкой, никоим образом девушке не мешает, а наоборот, помогла добраться на Олимп фэшн-индустрии.

Известность пришла к будущей модели в 2014 году, когда она стала участницей реалити-шоу "Топ-модель по-американски".

"В детстве надо мной издевались сверстники. Время от времени я думала о самоубийстве. А во взрослом возрасте поняла, что изменить ничего не могу и надо жить полноценно", – рассказала Винни.

О том, какой путь прошла модель сквозь тернии к звездам – рассказываем далее.

Детство Винни Харлоу

Родилась девочка, которую называют "далматинцем", в Торонто 27 июля 1994 года. Детские годы у нее были замечательные и яркие до 4-летнего возраста, пока врачи не диагностировали у нее появление редкой болезни – витилиго. Однако беда не приходит одна, поэтому впоследствии из семьи ушел отец. Мать осталась одна с тремя детьми на руках. Девочке было очень трудно, ведь ее некому было защитить, когда над ней издевались сверстники.

Болезнь не передается через прикосновения друг к другу, впрочем сверстники все равно обходили девочку стороной. Маленькая Винни стала объектом насмешек и безумной жестокости, ее называли зеброй и коровой, а показывания пальцем одноклассников – были без конца края.

В одном из своих интервью модель призналась, что ей неоднократно в то время хотелось покончить жизнь самоубийством. Она называет свое детство адом, через который ей пришлось пройти.

Девочка сменила несколько школ, однако в каждой из них ситуация не менялась, поэтому ее мать нашла для нее школу, в которой были дети с такой же нестандартной внешностью, как у нее.

Получив образование, Харлоу устроилась на работу в call-центр. Такая работа ей нравилась тем, что она не контактировала с людьми, а могла с ними только общаться по телефону.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Summertime fine

Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow)

Впоследствии девушка зарегистрировалась в социальной сети Facebook, опубликовав на своей странице несколько фото. В игру вошла огромная удача, ведь девушку нашел известный влогер Шеннон Будрем. Мужчина предложил девушке съемку в клипе, на что Винни с радостью согласилась. Таким образом она сумела доказать всем недоброжелателям, что ее недостаток – это ее преимущество.

Популярность Винни Харлоу

В июле 2011 года Харлоу опубликовала на YouTube видео под названием "Витилиго: состояние кожи, но не разрушение жизни", где она рассказывала и отвечала на вопросы о своей жизни с витилиго.

Своей модельной карьерой девушка обязана автору и ведущей телешоу "Топ-модель по-американски" – известной американской модели Тайре Бэнкс, которая разместила фото девушки в своем Instagram. В финал проекта Винна так и не дошла, впрочем стала узнаваемой. После шоу ее приглашали на различные съемки и предлагали сняться в рекламе.

"Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс оказали огромное влияние на меня и помогли преодолеть неуверенность в том, что у меня особая кожа. Они помогли проложить мне путь к чествованию своей красоты", – рассказала Винни в одном из своих интервью.

В ноябре 2014 года Харлоу выступала с TED-презентацией, рассказывая о своей жизни с витилиго.

Уже в августе 2015 года она впервые снялась для издания Cosmopolitan, позже для сайта Vogue Italia, а в том же месяце появилась на обложке издания Ebony. Через год, в 2016 году, Винни Харлоу пригласили сняться в рекламе Sprite.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Inherited these dark circles from my mama AND my daddy.. future children, I apologize in advance #BeautyMarks @soma_spa_

Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow)

"Своим примером я очень хочет вернуть веру в себя у других людей. Физические особенности – это еще не повод ставить крест на своей жизни. Напротив, при упорном труде, терпении и смелости, недостаток может превратиться в достоинство", – отметила Харлоу.

Модель призывает всех, у кого есть проблемы с кожей, не стесняться этого, а наоборот, быть смелыми и показывать свою истинную красоту.

Успех Винни Харлоу

После немалую популярность и большого количества съемок, в сентябре 2018 года манекенщицу пригласили стать "ангелом" в бельевом бренди Victoria's Secret, который добавил еще большей славы звезде. Уже через два месяца она вышла на подиум итогового шоу бренда в Нью-Йорке.

Сейчас Винни Харлоу – частый гость на светских мероприятиях в США. Достаточно у модели и работы: она активно участвует в пикантных съемках и демонстрирует фото в своем Instagram.

Немалые изменения в карьере существенно повлияли и на фотографии, на которых появляется модель. Харлоу все чаще публикует сексуальные фотографии, щеголяя своей стройной фигурой.

 Нечто очень интересное: Винни Харлоу заинтриговала фанов новой фотосессией

Манекенщица сумела успешно преодолеть комплексы, связанные с необычной внешностью. Об этом свидетельствует появление ее в купальках, которые подчеркивают особенность кожи.

Девушка себя так комфортно чувствует, что смогла прийти на показ коллекции весна-лето Christian Dior в Париже в прозрачном наряде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, День рождение, Винни Харлоу, Заболевание витилиго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
Официальный курс валют от НБУ на 27 июля
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
В Ираке погибло 3 человека в результате теракта
Боевики нарушили &quot;режим тишины&quot; в ООС
Боевики нарушили "режим тишины" в ООС
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь