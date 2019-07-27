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В зеленом бархате: первая леди США поразила очередным публичным выходом

В зеленом бархате: первая леди США поразила очередным публичным выходом
21:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американка впервые засветила новое бархатное платье, которое ярко выделялось во время официального мероприятия.

Очаровательная представительница Белого дома Мелания Трамп завершила рабочую неделю достаточно важной встречей. В рамках своей благотворительной программы BeBest она посетила Центр Кеннеди, что в Вашингтоне. Первая леди стала гостьей концерта, который устроили талантливые дети с инвалидностью. Перед выступлением Мелания Трамп пообщалась с музыкантами и сделала эффектные фото.

"Прекрасный вечер в Центре Кеннеди сегодня вечером! Спасибо молодым исполнителям, которые поделились своими талантами с нами. Спасибо Центру Кеннеди за важную роль в распространении искусств и программы, которая предоставляет много возможностей", – поделилась впечатлениями Мелания Трамп.

Для публичного выхода первая леди выбрала роскошное платье бархатного цвета. Эффектный наряд имел рукава и плиссированный низ, который добавил романтичности образа Мелании Трамп. К одежде она подобрала светлые туфли-лодочки и лаконичные украшения.

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А вот выбором прически Мелания Трамп не удивила. Первая леди США, по традиции, появилась с легкими кудрями и макияжем smokey eyes.

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Белый дом, Первая леди США, Мелания Трамп.
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