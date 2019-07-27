В зеленом бархате: первая леди США поразила очередным публичным выходом

Очаровательная представительница Белого дома Мелания Трамп завершила рабочую неделю достаточно важной встречей. В рамках своей благотворительной программы BeBest она посетила Центр Кеннеди, что в Вашингтоне. Первая леди стала гостьей концерта, который устроили талантливые дети с инвалидностью. Перед выступлением Мелания Трамп пообщалась с музыкантами и сделала эффектные фото.
"Прекрасный вечер в Центре Кеннеди сегодня вечером! Спасибо молодым исполнителям, которые поделились своими талантами с нами. Спасибо Центру Кеннеди за важную роль в распространении искусств и программы, которая предоставляет много возможностей", – поделилась впечатлениями Мелания Трамп.
Для публичного выхода первая леди выбрала роскошное платье бархатного цвета. Эффектный наряд имел рукава и плиссированный низ, который добавил романтичности образа Мелании Трамп. К одежде она подобрала светлые туфли-лодочки и лаконичные украшения.
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A lovely evening at the Kennedy Center tonight! Thank you to the inspiring young performers who shared their talents w/ us. Thank you to @kennedycenter for your influential role in preserving the arts & for the @VSAIntl program that provides important & life-changing opportunities for so many. #BeBest
А вот выбором прически Мелания Трамп не удивила. Первая леди США, по традиции, появилась с легкими кудрями и макияжем smokey eyes.