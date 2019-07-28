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"Такая любовь": девушка Леонардо Ди Каприо ответила хейтерам

"Такая любовь": девушка Леонардо Ди Каприо ответила хейтерам
10:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22-летняя Камила Морроне почти два года встречается с 44-летним Леонардо Ди Каприо.

Она неоднократно сталкиваясь с хейтерами, которые обсуждают разницу в возрасте возлюбленных.

Ситуация накалилась, когда стало известно, что впервые она познакомилась с Лео в 10 лет - актер пришел в гости к отчиму Камилы, Аль Пачино.

Видимо, девушка достигла "точки кипения" и решила расставить точки над "i".

Сначала в своем инстаграме аргентинка Морроне опубликовала фотографию Хамфри Богарта и Лорен Бэколл (разница в 25 лет), подписав ее: "Такая любовь".

 
 
 
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Публикация от Camila Morrone (@camilamorrone)

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А затем, обратилась к подписчикам в сториз: "Я надеюсь, что в эту пятницу люди научатся тратить свое время в другом месте. Когда живешь без ненависти в сердце, чувствуешь себя довольно хорошо".

К слову, комментарии звезды появились на фоне активных слухов о скорой свадьбе пары.

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Леонардо ди Каприо, Камила Морроне, Аргентинская модель.
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