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Влад Яма потерял близкого человека: детали трагедии

Влад Яма потерял близкого человека: детали трагедии
11:41 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский хореограф сообщил в сети печальную новость - умерла его бабушка.

Танцор опубликовал в Instagram черно-белое фото родного человека и сопроводил его словами: "Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!". Других подробностей трагедии он не сообщил.

Поклонники в комментариях под фото оставляют свои соболезнования и слова поддержки. "Держитесь, Влад", "Влад, соболезнования", "Влад, прими наши соболезнования б. Дина была очень светлым и добрым человеком. Любим, скорбим", "Ценим близких, не знаем когда встреча или разговор будет последним", - пишут комментаторы.

 
 
 
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Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!...

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад Яма поразил своих поклонников неожиданным образом

Еще недавно Влад писал, что собирается в гости к бабушке. 9 мая в микроблоге хореографа появился архивный снимок, на котором он запечатлен с бабушкой и домашним питомцем. "Бабуля, мы знаем насколько для тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости!", - писал Влад.

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Все по теме:

Траур, Бабушка, Влад Яма, Украинский танцор.
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