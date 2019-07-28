"2 годика, уже совсем взрослая": Притула растрогал сеть фото с дочерью

Артист, который с женой воспитывает старшего сына Дмитрия и дочь Соломию, впервые показал лицо девочки на странице в Instagram в честь ее дня рождения.
На фотографии счастливый отец нежно целует дочь, одетую в пышное белое платье.
"С днем рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! 2 годика, уже совсем взрослая", – добавил Сергей в подписи.
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З Днем Народження, найжиттєрадісніша дівчинко на планеті! 2 рочки, вже геть доросла ;))))!!!
К поздравлениям в комментариях присоединились и звездные друзья Сергея Леся Никитюк, Маша Ефросинина, MamaRika, Лилия Подкопаева, Владимир Остапчук и другие.
Добавим, что год назад телеведущий тщательно скрывал лицо девочки, чтобы спасти ее от излишнего внимания в социальных сетях. Так делают и многие другие звезды. К примеру, Катя Осадчая до сих пор не показывает, как выглядит ее младший сын Ивасик.