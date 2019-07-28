"2 годика, уже совсем взрослая": Притула растрогал сеть фото с дочерью

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий и комик Сергей Притула поздравил свою дочь Соломию с 2-летием и впервые показал ее лицо поклонникам в социальных сетях.

Артист, который с женой воспитывает старшего сына Дмитрия и дочь Соломию, впервые показал лицо девочки на странице в Instagram в честь ее дня рождения.

На фотографии счастливый отец нежно целует дочь, одетую в пышное белое платье.

"С днем рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! 2 годика, уже совсем взрослая", – добавил Сергей в подписи.

К поздравлениям в комментариях присоединились и звездные друзья Сергея Леся Никитюк, Маша Ефросинина, MamaRika, Лилия Подкопаева, Владимир Остапчук и другие.

Добавим, что год назад телеведущий тщательно скрывал лицо девочки, чтобы спасти ее от излишнего внимания в социальных сетях. Так делают и многие другие звезды. К примеру, Катя Осадчая до сих пор не показывает, как выглядит ее младший сын Ивасик.