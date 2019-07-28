Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве: фото рэперши

Новости шоу бизнеса: Рэперша Alyona Alyona сделала сюрприз поклонникам и показала архивное фото из детства.

Украинская реперша, которая вошла в список самых интересных новых исполнителей Европы

по версии американской газеты The New York Times, заинтриговала поклонников архивным фото. Редкий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, Alyona Alyona показала фотографию, на которой изображены несколько детей. Однако звезда не сообщила, где именно она среди малышей. "Ну что, угадайте где я и сколько мне лет", – добавила реперша в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну що, вгадайте де я та скільки мені років Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 27 Июл 2019 в 10:10 PDT

Подписчики в Instagram пытаются в комментариях отгадать, где Alyona Alyona и сколько ей лет на фото, а некоторые оставляют шутливые сообщения.

"В синей футболке, 11 лет", "В красном платье, 5-6 лет", "В черных брюках", – пишут пользователи в сети.