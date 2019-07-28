Alyona Alyona показала, как выглядела в детстве: фото рэперши

Украинская реперша, которая вошла в список самых интересных новых исполнителей Европы
по версии американской газеты The New York Times, заинтриговала поклонников архивным фото. Редкий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, Alyona Alyona показала фотографию, на которой изображены несколько детей. Однако звезда не сообщила, где именно она среди малышей. "Ну что, угадайте где я и сколько мне лет", – добавила реперша в подписи.
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Подписчики в Instagram пытаются в комментариях отгадать, где Alyona Alyona и сколько ей лет на фото, а некоторые оставляют шутливые сообщения.
"В синей футболке, 11 лет", "В красном платье, 5-6 лет", "В черных брюках", – пишут пользователи в сети.