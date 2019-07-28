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Британская певица Леона Льюис вышла замуж

Британская певица Леона Льюис вышла замуж
22:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 34-летняя британская певица Леона Льюис вышла замуж за возлюбленного 30-летнего хореографа Денниса Яуха, с которым встречалась около восьми лет.

В 2018 году влюбленные объявили о помолвке.

В пятницу, 27 июля, звезда вышла замуж за хореографа Денниса Яуха. Влюбленные сыграли свадьбу в Тоскане, Италия, куда пригласили около 180 человек. Об этом сообщает издание Hello!.

Как говорится в источнике, среди гостей был победитель шоу "Голос" Джермейн Джексон и Киша Бьюкенен из группы Sugababes. На свадьбе невеста Леона Льюис сменила три платья: белое платье было для церемонии, второй образ – красный наряд в стразах, а для вечера певица подготовила блестящий комбинезон. Сейчас официальных снимков с праздника нет.

 
 
 
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Публикация от Leona Lewis (@leonalewis)

СМИ: Завидный холостяк Голливуда готовиться к бракосочитанию

Свадьба пары состоялось лишь через месяц после того, как Леона отпраздновала свой девичник веселой вечеринкой на Гавайях. Будущая невеста и ее друзья прилетели в Ваймеа, откуда они показали украшенный дом розовыми шариками "Bride to Be" ("Будущая невеста").

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Свадьба, Леона Льюис, Певица, Бракосочитание.
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