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Леся Никитюк опубликовала видео со съемок нового трэвел-шоу

Леся Никитюк опубликовала видео со съемок нового трэвел-шоу
10:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Вчера, 28 июля, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новое фото и видео.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале.

Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей. 

Недавно звезда побывала на Одесском кинофестивале и названиями своих любимых фильмов.  

 
 
 
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Нарешті вибрала собі тачку #LeМаршрутка

Леся Никитюк удивила поклонников своим признанием

На снимке любимая телеведущая запечатлена у своей собственной маршрутки "LeМаршрутка", на которой она перемещается по стране во время съемок своего нового трэвел-шоу. На этот раз телезвезда оказалась в Каневе, где сфотографировалась на фоне яркого закатного солнца, опускающегося в воды Днепра.

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Все по теме:

Видео, Знаменитости, Фото, Украинская телеведущая, Леся Никитюк, опубликовала видео со съемок нового трэвел-шоу.
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