Лилия Ребрик опубликовала фото с близким человеком

Новости шоу бизнеса: Вчера, 28 июля, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок с мамой.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости.

Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На нем она запечатлена со своей мамой Верой и сестрой Ульяной. В подписи телезвезда поздравила самого близкого человека с днем рождения.

Поклонники принялись нахваливать внешность мамы любимой телезвезды: " Такая красивая мама! Мои поздравления!", "Счастья женского и материнского и любви красивой!", "Красуні! Щастя і здоров'я мамі!", "Лилечка обнимите за нас вашу красивую мамульку".