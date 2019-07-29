Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина отмечает День Сил специальных операций
Украина отмечает День Сил специальных операций
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Лилия Ребрик опубликовала фото с близким человеком

Лилия Ребрик опубликовала фото с близким человеком
12:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Вчера, 28 июля, Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок с мамой.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости.

Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мамулічку нашу з Днем народження!!! З ювілеєм! Будь з нами якомога довше і продовжуй вчити нас!!! Люблю тебе! #happybirthday

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)  

На нем она запечатлена со своей мамой Верой и сестрой Ульяной. В подписи телезвезда поздравила самого близкого человека с днем рождения.

Леди Ле на сеновале: первые снимки со съемок нового тревел-шоу Леси Никитюк

Поклонники принялись нахваливать внешность мамы любимой телезвезды: " Такая красивая мама! Мои поздравления!", "Счастья женского и материнского и любви красивой!", "Красуні! Щастя і здоров'я мамі!", "Лилечка обнимите за нас вашу красивую мамульку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезда, Лилия Ребрик, Мама, Родные, Украинская телеведущая, снимок с мамой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 Англичане снова недовольны Меган Маркл
05 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Италии от непогоды погибли 3 человека
В Италии от непогоды погибли 3 человека
Глава нацразведки США Дэн Коутс уходит в отставку
Глава нацразведки США уходит в отставку
В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле
В NASA обьяснили частые землетрясения
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь