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Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar

Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель Синди Кроуфорд уже давно стала эталоном красоты и женственности даже "за 50".

Ее не так часто увидишь на страницах журналов, но на этот раз она стала лицом августовского номера турецкого Harper's Bazaar.

Для обложки журнала 53-летняя модель надела элегантное черное платье от бренда класса "люкс" Saint Laurent. Скромная линия декольте и распущенные волосы добавили непринужденности образу, а локация для съемки – все еще напоминает читателям о лете.

Автором снимков стал нью-йоркский фотограф Стюарт Шининг, а стилистом – Selin Bursalioglu.

 
 
 
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Just in! Poolside for the August issue of @harpersbazaarturkiye by @stewartshining 

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

 
 
 
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@harpersbazaarturkiye @stewartshining

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

"Женщины всегда красивы": Синди Кроуфорд про откровенные фотосессии

Для съемки на территории роскошной виллы с бассейном Синди примерила новинки из осенней коллекции Pre-Fall 2019 также от Saint Laurent. Over-size штаны, пальто, каблуки и шляпы – все выглядело на сексуальной Кроуфорд просто изумительно.

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Модель, Кроуфорд, Обложка, Harper's Bazaar.
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