Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar

Ее не так часто увидишь на страницах журналов, но на этот раз она стала лицом августовского номера турецкого Harper's Bazaar.
Для обложки журнала 53-летняя модель надела элегантное черное платье от бренда класса "люкс" Saint Laurent. Скромная линия декольте и распущенные волосы добавили непринужденности образу, а локация для съемки – все еще напоминает читателям о лете.
Автором снимков стал нью-йоркский фотограф Стюарт Шининг, а стилистом – Selin Bursalioglu.
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Just in! Poolside for the August issue of @harpersbazaarturkiye by @stewartshining
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Для съемки на территории роскошной виллы с бассейном Синди примерила новинки из осенней коллекции Pre-Fall 2019 также от Saint Laurent. Over-size штаны, пальто, каблуки и шляпы – все выглядело на сексуальной Кроуфорд просто изумительно.