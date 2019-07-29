Синди Кроуфорд украсила обложку турецкого глянца Harper's Bazaar

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель Синди Кроуфорд уже давно стала эталоном красоты и женственности даже "за 50".

Ее не так часто увидишь на страницах журналов, но на этот раз она стала лицом августовского номера турецкого Harper's Bazaar.

Для обложки журнала 53-летняя модель надела элегантное черное платье от бренда класса "люкс" Saint Laurent. Скромная линия декольте и распущенные волосы добавили непринужденности образу, а локация для съемки – все еще напоминает читателям о лете.

Автором снимков стал нью-йоркский фотограф Стюарт Шининг, а стилистом – Selin Bursalioglu.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @harpersbazaarturkiye @stewartshining Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 27 Июл 2019 в 10:13 PDT

Для съемки на территории роскошной виллы с бассейном Синди примерила новинки из осенней коллекции Pre-Fall 2019 также от Saint Laurent. Over-size штаны, пальто, каблуки и шляпы – все выглядело на сексуальной Кроуфорд просто изумительно.