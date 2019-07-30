Модель Винни Харлоу сделала откровенные кадры на белоснежной яхте

Новости шоу бизнеса: В окружении лучших друзей она устроила шумную вечеринку, для которой надела очень красивое серебристое платье.

25-летняя канадская звезда моделинга только несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Шумное празднование она зафиксировала на фотографиях, а после – "порелаксировала" на роскошной яхте со своими друзьями.

Свой праздник Винни Харлоу, модель с редкой болезнью витилиго на коже, отметила 27 июля. В конце события она разрезала большой розовый торт и поблагодарила всех, кто находился с ней в этот день.

На следующее утро Винни не пропустила возможность сделать несколько откровенных кадров на борту белоснежной яхты, надев крошечный коричневый купальник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mermaid kisses, Birthday wishes @byjamiebruce Публикация от ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) 28 Июл 2019 в 11:30 PDT

Трусики и бюстгальтер едва виднелись на модели, поэтому казалось, что она позирует на фоне моря полностью обнаженной. Автором фото для Instagram девушки стал Джейми Брюс.

"Спасибо всем за поздравления и звонки в мой день рождения, я действительно чувствую всю вашу любовь и для меня это большая честь! Это действительно божье благословение – чувствовать такую большую любовь", – говорится в одной из подписей к фотографиям у Харлоу.