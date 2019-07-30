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Модель Винни Харлоу сделала откровенные кадры на белоснежной яхте

Модель Винни Харлоу сделала откровенные кадры на белоснежной яхте
10:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: В окружении лучших друзей она устроила шумную вечеринку, для которой надела очень красивое серебристое платье.

25-летняя канадская звезда моделинга только несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. Шумное празднование она зафиксировала на фотографиях, а после – "порелаксировала" на роскошной яхте со своими друзьями. 

Свой праздник Винни Харлоу, модель с редкой болезнью витилиго на коже, отметила 27 июля. В конце события она разрезала большой розовый торт и поблагодарила всех, кто находился с ней в этот день.

На следующее утро Винни не пропустила возможность сделать несколько откровенных кадров на борту белоснежной яхты, надев крошечный коричневый купальник.

 
 
 
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Mermaid kisses, Birthday wishes @byjamiebruce

Публикация от ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow)  

 
 
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Thank you everyone for my birthday wishes, and calls I really feel the love and am honoured and overwhelmed! It’s really a god given blessing to feel this type of love. #birthday

Публикация от ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow)

Трусики и бюстгальтер едва виднелись на модели, поэтому казалось, что она позирует на фоне моря полностью обнаженной. Автором фото для Instagram девушки стал Джейми Брюс. 

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"Спасибо всем за поздравления и звонки в мой день рождения, я действительно чувствую всю вашу любовь и для меня это большая честь! Это действительно божье благословение – чувствовать такую большую любовь", – говорится в одной из подписей к фотографиям у Харлоу.

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Модель, Яхта, Знаменитости, Фото, Винни Харлоу, Фото на яхте.
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