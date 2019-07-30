Горе примирило Дженнифер Энистон с Джастином Теру

Знаменитые голливудские собаколюбы 29 июля понесли горькую потерю – в разведенной семье Энистон и Теру умерла их общая собака Долли. В СМИ поговаривают, что в последние минуты жизни питомицы рядом с ней были экс-влюбленные.
После громкого и неожиданного развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру в 2018 году о них, как о паре, не было никаких упоминаний. Каждый из них начал строить собственную жизнь в статусе холостяка или холостячки.
Но смерть их любимицы снова объединила пару. На фотографиях, которые обнародовал 47-летний актер в своем Instagram, можно увидеть уже умершую собаку (метиса белой швейцарской овчарки), которую в одеяло пыталась укутать женщина. Фанаты предполагают, что руки на фотографиях могут принадлежать Дженнифер, которая пригласила Теру провести в последний путь свою верную подругу.
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Tonight, at sunset, after a heroic struggle... our most loyal family member and protector, Dolly A. laid down her sword and shield. She was surrounded by her entire family. “The one that never deserts, the one that never proves ungrateful... is the dog— faithful and true, even in death.” -George Vest Rest In Peace Dolly #adoptdontshop #rescuedog
"Сегодня вечером, на закате, после героической борьбы умерла наша самая верная защитница и член семьи, Долли. Сложила меч и щит... Она умерла в окружении всей семьи... Покойся с миром", – говорится в проницательной заметке Теру.
В процессе развода в 2018 году возникла только одна проблема у знаменитостей – ни один из них не хотел делиться собаками, которых у них было аж четверо: метис белой швейцарской овчарки, метис питбуля, терьер и питбуль.