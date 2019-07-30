Горе примирило Дженнифер Энистон с Джастином Теру

Новости шоу бизнеса: Четвероногие друзья звездной четы играли важную роль в жизни актеров, когда те жили вместе с 2015 года.

Знаменитые голливудские собаколюбы 29 июля понесли горькую потерю – в разведенной семье Энистон и Теру умерла их общая собака Долли. В СМИ поговаривают, что в последние минуты жизни питомицы рядом с ней были экс-влюбленные.

После громкого и неожиданного развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру в 2018 году о них, как о паре, не было никаких упоминаний. Каждый из них начал строить собственную жизнь в статусе холостяка или холостячки.

Но смерть их любимицы снова объединила пару. На фотографиях, которые обнародовал 47-летний актер в своем Instagram, можно увидеть уже умершую собаку (метиса белой швейцарской овчарки), которую в одеяло пыталась укутать женщина. Фанаты предполагают, что руки на фотографиях могут принадлежать Дженнифер, которая пригласила Теру провести в последний путь свою верную подругу.

"Сегодня вечером, на закате, после героической борьбы умерла наша самая верная защитница и член семьи, Долли. Сложила меч и щит... Она умерла в окружении всей семьи... Покойся с миром", – говорится в проницательной заметке Теру.

В процессе развода в 2018 году возникла только одна проблема у знаменитостей – ни один из них не хотел делиться собаками, которых у них было аж четверо: метис белой швейцарской овчарки, метис питбуля, терьер и питбуль.