Снежана Егорова сделала неожиданное признание

Новости шоу бизнеса: Снежана Егорова прославилась не только невероятным актерским талантом, но и бурными событиями в личной жизни.

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова рассказала о помолвке в социальной сети.

В 1992 года телезвезда вышла замуж за популярного режиссера Сергея Егорова, от которого родила двух дочек – Анастасию в 1997 и Александру спустя два года.

Однако этим отношениям вскоре настал конец. Нового возлюбленного Снежаны Егоровой украинцы знали под именем Антин Мухарский, когда в 2006 году звездная пара сыграла свадьбу. У них родилось трое детей – Андрей, Арина и Иван, но спустя девять лет стало известно о разводе Мухарского и Егоровой.

На протяжении долгого времени о личной жизни телеведущей не было новостей, но на днях в Facebook Снежана Егорова рассказала о помолвке. Рассказывать об избарннике звезда не спешит и на вопрос, кто ее возлюбленный, не отвечает.

"Это так замечательно! Помолвка... Такое теплое слово! Поздравляю! Желаю счастья, любви и душевной близости. Пусть человек, который теперь рядом, будет надежным и достойным такой яркой Женщины!", "Я искренне желаю тебе счастья. Ты это заслужила, как никто другой. Пусть все сложится. Обнимаю", "Ничего себе! Самого самого, самого для самой, самой, самой лучшей женщины" – комментируют поклонники.