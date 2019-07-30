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Софи Тернер и ее жених сделали одинаковые татуировки

Софи Тернер и ее жених сделали одинаковые татуировки
15:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Домашний любимец появился в семье Софи Тернер и Джо Джонаса в апреле 2018 года.

Знаменитые супруги актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонаса пережили горькую утрату – недавно их домашний любимец, пес Валдо, погиб под колесами автомобиля. В память о нем влюбленные сделали одинаковые тату. 

Печальное событие произошло 27 июля в Нью-Йорке, когда Джо Джонас и смотритель за собаками прогуливались по Манхэттену, как вдруг Валдо вырвался с поводка, испугался прохожих и попал под колеса автомобиля. Встречная машина после этого сбила собаку породы "аляскинский кли-кай", которая сразу умерла на месте происшествия.

Джо Джонас назвал это ДТП "странным" и обратился в правоохранительные органы. По информации издания TMZ, пара оправилась от трагедии через два дня, после чего 29 июля обратилась в полицейский участок Нью-Йорка. Чтобы легче перенести потерю домашнего любимца, Софи и Джо даже обратились к психотерапевту.  

 
 
 
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R.I.P. my little angel.

Публикация от J O E J O N A S (@joejonas)

Кроме этого, пара сделала одинаковые татуировки в честь Валдо.

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Перед поевлением питомца музыкант подарил возлюбленной щенка Порки, а через время у них появился еще один щенок Валдо. Софи Тернер тогда не понимала себя из счастья. Сейчас поклонники супругов выражают свои соболезнования в социальных сетях.

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Знаменитости, Актриса, Татуировки, Утрата, Софи и Джо, Пес Валдо.
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