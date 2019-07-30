Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный образ для дневного выхода в свет

Новости шоу бизнеса: Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли не скрывает своей страсти к моде, макияжу и уходом за телом.

За это можно смело сказать, что блог модели в социальных сетях превратился в настоящий бьюти-консультант с идеями, которые может повторить любая модница.

Новые снимки Рози опубликовала на своей странице в Instagram. Хантингтон-Уайтли часто в социальных сетях показывает стильные подборки, как интересно можно скомбинировать базовую одежду для каждого события.

На этот раз модель решила продемонстрировать идеальный образ для дневного выхода в свет. Звезда примерила белоснежный комбинезон от турецкого бренда Piece of White с широкими штанами и поясом на талии.

Цена наряда на официальном сайте составляет 580 евро. В белоснежном образе интересный акцент сыграли именно пуговицы.

Для такого наряда Рози выбрала мюли нюдового цвета и сумку белого цвета из коллекции The Pough бренда Bottega Veneta.