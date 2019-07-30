Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный образ для дневного выхода в свет

За это можно смело сказать, что блог модели в социальных сетях превратился в настоящий бьюти-консультант с идеями, которые может повторить любая модница.
Новые снимки Рози опубликовала на своей странице в Instagram. Хантингтон-Уайтли часто в социальных сетях показывает стильные подборки, как интересно можно скомбинировать базовую одежду для каждого события.
На этот раз модель решила продемонстрировать идеальный образ для дневного выхода в свет. Звезда примерила белоснежный комбинезон от турецкого бренда Piece of White с широкими штанами и поясом на талии.
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New videos for @roseinc YouTube coming soon... Who would you love to see me film with?
Цена наряда на официальном сайте составляет 580 евро. В белоснежном образе интересный акцент сыграли именно пуговицы.
Для такого наряда Рози выбрала мюли нюдового цвета и сумку белого цвета из коллекции The Pough бренда Bottega Veneta.