Актрисе из "Женского квартала" сделали предложение

Актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу в Одессе.
Ее возлюбленный, участник "Лиги смеха" Роман Блажкевич сделал признание за кулисами прямо во время концерта. Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.
"Я всегда думала, что буду знать, когда это произойдет и смогу нормально сказать "да". Я точно не ожидала, что через 5 минут после этого выйду на сцену и офигею там во второй раз!" – эмоционально поделилась артистка.
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Я всегда думала, что буду знать, когда ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ. Что смогу НОРМАЛЬНО сказать: ДА. Что не растеряюсь и ... ну короче. А ещё я точно не ожидала, что через три минуты как я стану, мать его, НЕВЕСТОЙ! я смогу рассказать об этом ВСЕМ! И после этого, ещё через 5 минут, выйти на сцену и офигеть там во второй раз! Спасибо, Лига Смехушка, что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса место, где пишется наша история @blazhkevidge Люблю @nastya_potehina спасибо, что сфотографировала для нас этот момент
"Я стала, мать его, невестой! Спасибо, "Лига Смеха", что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса – место, где пишется наша история", – добавила Алина.
В комментариях под постом пользователи принялись активно поздравлять пару. Также влюбленных поздравили и на официальной странице "Женского квартала" в Instagram.