Актрисе из "Женского квартала" сделали предложение

Новости шоу бизнеса: Звезда студии Квартал 95 поблагодарила коллеге, что сфотографировала для них этот момент.

Актрисе студии "Квартал 95", звезде проекта "Женский квартал" Алине Гордиенко сделали предложение руки и сердца во время шоу в Одессе.

Ее возлюбленный, участник "Лиги смеха" Роман Блажкевич сделал признание за кулисами прямо во время концерта. Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.

"Я всегда думала, что буду знать, когда это произойдет и смогу нормально сказать "да". Я точно не ожидала, что через 5 минут после этого выйду на сцену и офигею там во второй раз!" – эмоционально поделилась артистка.

"Я стала, мать его, невестой! Спасибо, "Лига Смеха", что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса – место, где пишется наша история", – добавила Алина.

В комментариях под постом пользователи принялись активно поздравлять пару. Также влюбленных поздравили и на официальной странице "Женского квартала" в Instagram.